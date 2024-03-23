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Görüntüsüyle büyüleyecek! Lezzetiyle çıldırtan çatal tatlısı tarifi

Çatal tatlısı tarifi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Yoğun şerbetiyle ve yumuşacık hamuruyla öne çıkar.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 18:05
Görüntüsüyle büyüleyecek! Lezzetiyle çıldırtan çatal tatlısı tarifi

ÇATAL TATLISIÇatal tatlısı, misafir sofralarına lezzet ve görsellik katan bir şerbetli tatlı tarifidir. Yoğurt ve yumurta ile hazırlanan yumuşak hamur, süt ve kabartma tozu eklenerek kabarıp hafif bir dokuya ulaşır. Şerbeti için şeker, su ve limon suyu karışımı kullanılır ve tatlı, bu şerbetle bulanarak lezzet kazanır. Hamurun özel şekli, çatal yardımıyla oluşturulan desenlerle tamamlanır. Kızgın yağda kızaran tatlılar, şerbete bulanarak tadını alır. Üzerlerine fıstık serpilerek süslenir. Bu tatlılar, çay saatlerinde veya özel günlerde diğer lezzetlerle birlikte sunularak sofraya renk katar. Her lokmasıyla damakları şenlendiren bu tarif, tatlı severlerin favorisi olabilir. Afiyet olsun! 

ÇATAL TATLISI

ÇATAL  TATLISI TARİFİ

Çatal tatlısı tarifi için hamur için yoğurt, yumurta, süt, un ve kabartma tozu gerekli. Şerbet için ise şeker, su ve limon suyu kullanılır. Hamur malzemeleri karıştırılarak yumuşak bir kıvam elde edilir ve şekil verilir. Şerbet malzemeleri de kaynatılarak hazırlanır. Hamur kızgın yağda kızartılarak altın sarısı renk alır, ardından şerbetle bulanarak servis edilir.

Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle, taptaze ürünler ve sürpriz indirimlerle ihtiyacınız olan her şeyi kapınıza getiriyor. Çatal tatlısı tarifi için öncelikle şeker ve su karışımını kaynatıp limon suyu ekleyerek şerbet hazırlanır. Hamur için gerekli malzemeler yoğrulur ve nişasta yardımıyla açılır. Açılan hamurdan şeritler kesilir, çatala sarılır ve kızgın yağda pişirilir. Ardından hamurlar şerbetin içinde bekletilir ve çatal tatlısı hazır hale gelir.

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Görüntüsüyle büyüleyecek! Lezzetiyle çıldırtan çatal tatlısı tarifi

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