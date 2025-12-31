DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Bilecik Pazaryeri'de Yeni Yıl Öncesi Kapsamlı Denetim

Pazaryeri'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği koordinasyonunda yeni yıl öncesi kapsamlı güvenlik ve trafik denetimleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:01
Bilecik Pazaryeri'de Yeni Yıl Öncesi Kapsamlı Denetim

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yeni yıl öncesi denetimler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamanın koordinasyonu ve kapsamı

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin koordinasyonuyla yürütülen uygulamalarda ilçe genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

İlçe giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaştırılan denetimlerde araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Trafik denetimleri ve bilgilendirme

Trafik ekipleri, sürücülere hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara yeni yıl süresince trafik kurallarına azami dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

Sürekli ve aralıksız uygulama

Denetimlerin yalnızca trafikle sınırlı kalmadığını belirten yetkililer; kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ekipler, yeni yıl boyunca ilçe genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

BİLECİK’İN YENİ YIL ÖNCESİ KAPSAMLI DENETİM

BİLECİK’İN YENİ YIL ÖNCESİ KAPSAMLI DENETİM

BİLECİK’İN YENİ YIL ÖNCESİ KAPSAMLI DENETİM

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
2
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
3
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
4
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde
5
Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
6
Tokat Başçiftlik'te Eksi 10 Derecede Çeşme Buz Tuttu
7
Amasya'da 28 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları