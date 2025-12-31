Bilecik Pazaryeri'de Yeni Yıl Öncesi Kapsamlı Denetim

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yeni yıl öncesi denetimler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamanın koordinasyonu ve kapsamı

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin koordinasyonuyla yürütülen uygulamalarda ilçe genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

İlçe giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaştırılan denetimlerde araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Trafik denetimleri ve bilgilendirme

Trafik ekipleri, sürücülere hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara yeni yıl süresince trafik kurallarına azami dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

Sürekli ve aralıksız uygulama

Denetimlerin yalnızca trafikle sınırlı kalmadığını belirten yetkililer; kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ekipler, yeni yıl boyunca ilçe genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

