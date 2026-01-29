Bilecik Söğüt'te sömestir sürprizi: Ücretsiz animasyon gösterimleri

Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sömestir tatiline özel olarak çocuklara yönelik ücretsiz animasyon film gösterimleri düzenleneceğini açıkladı. Etkinlikler, Söğüt İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü ile Söğüt Belediye Başkanlığı iş birliğinde, 'Ortak Hizmet' Projesi ve 'Kütüphaneler Yayımlar ve Aktif' Programlar (KÜYAP) kapsamında gerçekleştirilecek.

Etkinlik detayları

Gösterimler Söğüt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

22 Ocak 2026 Perşembe, saat 14.30 - "Samsam"

23 Ocak 2026 Cuma, saat 14.30 - "Mavka: Ormanın Şarkısı"

Gösterimler 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olup, katılımcılara patlamış mısır ikramı yapılacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz.

Başkanın açıklaması

Başkan Ferhat Durgut, "Etkinlik programı kapsamında, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.30’da \"Samsam\", 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.30’da ise \"Mavka: Ormanın Şarkısı\" isimli lisanslı animasyon filmler gösterilecek. Gösterimler, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olup, katılımcılara patlamış mısır ikramı da yapılacak. Etkinliklerimiz ücretsiz olacak. Çocuklarımızın sömestir tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri için bu etkinlikleri düzenledik. Patlamış mısır eşliğinde animasyon filmlerimizi izlemek üzere tüm çocuklarımızı Söğüt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimize bekliyoruz" dedi.

BİLECİK'TE ÇOCUKLARA SÖMESTR SÜRPRİZİ SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT