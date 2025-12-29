Bilecik'te Çocuk Evlerinde Çizgi Film Sürprizi — Nejat İlhan Çocuklarla Buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek onların isteği üzerine birlikte çizgi film izledi.

Etkinlik boyunca çocuklarla sohbet eden İl Müdürü İlhan, keyifli vakit geçirerek çocukların taleplerini ve düşüncelerini dinledi. Samimi anlara sahne olan programda çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Ziyaret ve Denetimler

Program kapsamında İl Müdürü İlhan, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocukları da ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuk evlerinin genel düzeni incelenirken, yaşam alanları ve mutfak bölümlerinde denetimler yapılarak sunulan hizmetlerin işleyişi değerlendirildi.

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için her şeyden kıymetli. Onların mutlu, güvende ve sevgi dolu bir ortamda büyümeleri için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

