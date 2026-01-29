Bilecik'te Dolandırıcılık Uyarısı: Bozüyük'te Emniyetten Bilgilendirme

Bilecik'te Dolandırıcılık Uyarısı
Bozüyük'te Emniyet ekiplerinden bilgilendirme çalışması
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı birimleri, Bozüyük ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.
Çalışmalar kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer, emniyet ekiplerinin suçla mücadele ve farkındalık oluşturma amacıyla sahadaki bilgilendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.
