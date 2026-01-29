Çameli'de Kar 25 Santimetreye Ulaştı: Çiğdemli Beyaza Büründü

Çameli'de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Çiğdemli ve Yunus Pınarı Mahallesi beyaza büründü

Denizli'nin Çameli ilçesi, kış şartlarının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Çiğdemli Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İlçe merkezindeki Yunus Pınarı Mahallesi de kar yağışından etkilendi.

Belediye ekipleri sahada, yollar açık tutuluyor

Çameli Belediyesi ekipleri, olası olumsuzlukları önlemek amacıyla bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açık kalması ve buzlanmanın önlenmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, konuya ilişkin olarak, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde etkili olan kar yağışının ardından mahallelerimizde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına anında müdahale etmektedir. Yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve sorunsuz hale getirmek amacıyla ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Yetkililer, vatandaşların ulaşım ve güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini, ilçe genelindeki çalışmaları takip etmelerini istiyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİ ÇİĞDEMLİ MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETREYE ULAŞTI. MAHALLEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞAMAMALI İÇİN ÇAMELİ BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHADA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.