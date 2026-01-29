Çameli'de Kar 25 Santimetreye Ulaştı: Çiğdemli Beyaza Büründü

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı Çiğdemli Mahallesi'nde kar kalınlığını 25 santimetreye çıkardı; Çameli Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:23
Çameli'de Kar 25 Santimetreye Ulaştı: Çiğdemli Beyaza Büründü

Çameli'de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Çiğdemli ve Yunus Pınarı Mahallesi beyaza büründü

Denizli'nin Çameli ilçesi, kış şartlarının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Çiğdemli Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İlçe merkezindeki Yunus Pınarı Mahallesi de kar yağışından etkilendi.

Belediye ekipleri sahada, yollar açık tutuluyor

Çameli Belediyesi ekipleri, olası olumsuzlukları önlemek amacıyla bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açık kalması ve buzlanmanın önlenmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, konuya ilişkin olarak, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde etkili olan kar yağışının ardından mahallelerimizde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına anında müdahale etmektedir. Yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve sorunsuz hale getirmek amacıyla ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Yetkililer, vatandaşların ulaşım ve güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini, ilçe genelindeki çalışmaları takip etmelerini istiyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİ ÇİĞDEMLİ MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAR KALINLIĞI...

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİ ÇİĞDEMLİ MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETREYE ULAŞTI. MAHALLEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞAMAMALI İÇİN ÇAMELİ BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHADA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİ ÇİĞDEMLİ MAHALLESİ’NDE YAŞANAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE KAR KALINLIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta
2
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele
3
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi
4
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
5
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
6
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları