Bilecik’te Düzensiz Göç Denetimleri Sürüyor

Bilecik’te düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim

Bilecik genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Denetimin ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında kimlik kontrolleri ve gerekli incelemeler titizlikle yapıldı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

