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Bilecik'te Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Dolu Bir Etkinlik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geleneksel çocuk oyunları etkinliğinde çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:07
Bilecik'te Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Dolu Bir Etkinlik

Bilecik'te Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Dolu Bir Etkinlik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar nesilden nesile aktarılan unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi. "Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu'nda yapıldı.

Eğlenceli Başlangıç

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından düzenlenen şiir dinletisinin ardından çocuklar, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" gibi geleneksel oyunları oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.

Bilim ve Sosyal Proje

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli, bu oyunların kendileri tarafından yürütülen bir bilimsel araştırma projesi sayesinde ortaya çıkarıldığını belirtti. Zileli, "Yaşlılarımızı ziyaret edip, onlarla röportajlar yaparak bu oyunları derledik ve raporlaştırdık. 40'tan fazla, kendine has isimleri olan oyun var. Bu oyunların yeniden çocuklar tarafından sokaklarda oynanması çok önemli," ifadelerini kullandı.

Çocukların Duyguları

Etkinlikte yer alan Çocuk Gelişimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki İrem Sude Seyyar, çocukların bu oyunları beğendiğini dile getirdi. Seyyar, "Biz de bu oyunları bilmiyorduk. Bu sayede hem eğlendik hem de yeni şeyler öğrenmiş olduk," şeklinde konuştu.

Etkinliğe gelen çocuklar, geleneksel oyunlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. 7 yaşındaki İzem Arslan ve Göktürk Yanık, etkinliğin keyif verici olduğunu belirtti.

Katılımcılar

Etkinliğe Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve diğer ilgililer katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), kente özgü çocuk oyunlarının oynandığı "Geçmişten...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), kente özgü çocuk oyunlarının oynandığı "Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği düzenlendi. BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu'nda organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiir dinletisinin ardından öğrenciler, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" oyunlarını oynadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), kente özgü çocuk oyunlarının oynandığı "Geçmişten...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), kente özgü çocuk oyunlarının oynandığı "Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği düzenlendi. BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu'nda organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiir dinletisinin ardından öğrenciler, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" oyunlarını oynadı.

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