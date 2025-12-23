DOLAR
Bilecik'te Okul Önündeki Yaya Geçidine Park Eden Araca Tepki

Bilecik'te Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu önündeki yaya geçidine 06 AB 5855 plakalı aracın park edilmesi sürücü ve yayaların tepkisini çekti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:57
Bilecik'te Okul Önündeki Yaya Geçidine Park Eden Araca Tepki

Bilecik'te okul önündeki yaya geçidine park eden araca tepki

Olayın Detayları

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde eğitim veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu önündeki yaya geçidine bir araç park edilmesi tepki topladı.

Park edilen aracın 06 AB 5855 plakalı olduğu belirtildi. Araç, yaya geçidinde ve trafiği aksatacak şekilde konumlandığı için çevredeki sürücüler ve yayalar tarafından tepki gördü.

Aracı park ederek okula girdiği tahmin edilen sürücü, yaşanan tepkinin odağı oldu.

OKUL ÖNÜNDE YAYA GEÇİDİNE PARK ARAÇ TEPKİ TOPLADI

OKUL ÖNÜNDE YAYA GEÇİDİNE PARK ARAÇ TEPKİ TOPLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

