Bilecik'te okul önündeki yaya geçidine park eden araca tepki

Olayın Detayları

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde eğitim veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu önündeki yaya geçidine bir araç park edilmesi tepki topladı.

Park edilen aracın 06 AB 5855 plakalı olduğu belirtildi. Araç, yaya geçidinde ve trafiği aksatacak şekilde konumlandığı için çevredeki sürücüler ve yayalar tarafından tepki gördü.

Aracı park ederek okula girdiği tahmin edilen sürücü, yaşanan tepkinin odağı oldu.

