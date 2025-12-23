DOLAR
Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a Törenle Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan kalkıp Erzincan Tren Garı'nda törenle karşılandı; yolculara yöresel kahvaltı sunuldu, tren 1 Mart 2026'ya kadar haftada 3 gün çalışacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:33
Turistik Doğu Ekspresi Erzincan Tren Garı'nda Törenle Karşılandı

Ankara’dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan Tren Garı’na ulaşarak resmi bir törenle karşılandı. Geliş, kent merkezinde yoğun ilgiyle izlendi.

Protokol Katılımı ve İkramlar

Törende Vali Hamza Aydoğdu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile kent protokolü hazır bulundu. Yolculara, bölgenin lezzetlerinden oluşan yöresel kahvaltı ikram edildi.

Sefer Bilgileri

Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonu boyunca Ankara-Kars hattında haftada 3 gün sefer yapacak ve hizmet 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

