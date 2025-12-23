Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'a Törenle Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi Erzincan Tren Garı'nda Törenle Karşılandı
Ankara’dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan Tren Garı’na ulaşarak resmi bir törenle karşılandı. Geliş, kent merkezinde yoğun ilgiyle izlendi.
Protokol Katılımı ve İkramlar
Törende Vali Hamza Aydoğdu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile kent protokolü hazır bulundu. Yolculara, bölgenin lezzetlerinden oluşan yöresel kahvaltı ikram edildi.
Sefer Bilgileri
Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonu boyunca Ankara-Kars hattında haftada 3 gün sefer yapacak ve hizmet 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.
