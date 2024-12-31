Bilecik'te Restore Edilen Kara Mustafa Paşa Camisi İbadete Açılıyor

Bilecik'te Tarihi Camii Yeniden İbadete Açılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, restorasyonu tamamlanan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi, 2 Ocak Perşembe günü düzenlenecek bir törenle yeniden ibadete açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, yaklaşık 3 yıl sürdü.

Tarihi Camide Yapılan Yenilemeler

Restorasyon sürecinde caminin iç ve dış cepheleri özgün haliyle tekrar inşa edilirken, kapı ve pencere doğramaları da yenilendi ve güçlendirmeleri gerçekleştirildi. Bu önemli yapı, Külliye ile birlikte, tarihi kimliğini koruyarak ibadet için tekrar hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Kara Mustafa Paşa ve Tarihi Değeri

Tarihi caminin geçmişi, 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa'nın, ordusuyla birlikte Pazaryeri'nde konaklamasına dayanıyor. Bu süreçte Paşa'nın ilçeye kendi adını taşıyan külliye ile camiyi yaptırdığı düşünülüyor.

Milli Mücadele ve Yeniden İnşa Süreci

Milli Mücadele döneminde minaresi hariç Yunanlılar tarafından yıkılan bu tarihi yapı, ardından yeniden inşa edilmiştir. Kare planlı harimi, içten kubbesi ve kırma çatısıyla dikkat çekiyor. Şimdi ise bölge halkı ve ziyaretçileri, restore edilmiş haliyle camiyi yeniden ziyaret etme fırsatını bulacak.