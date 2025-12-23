Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Ahmetbey Sokak'ta Esnaf Ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ahmetbey Sokak'ta faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında sokakta bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Sözer, samimi bir ortamda görüşmeler gerçekleştirdi ve halkın talep ile önerilerini dinledi.

Vali Sözer, ziyaretlerde devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı ve sahada olmanın önemine dikkat çekti.

"Devlet olarak her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada olmak, hemşerilerimizi dinlemek ve sorunları yerinde görmek bizim için çok önemli"

Ziyaretten esnaf ve vatandaşlar memnuniyetlerini belirtti.

