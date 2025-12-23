DOLAR
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Ahmetbey Sokak'ta Esnaf Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ahmetbey Sokak'ta esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi; devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:56
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Ahmetbey Sokak'ta Esnaf Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den Ahmetbey Sokak'ta Esnaf Ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ahmetbey Sokak'ta faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında sokakta bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Sözer, samimi bir ortamda görüşmeler gerçekleştirdi ve halkın talep ile önerilerini dinledi.

Vali Sözer, ziyaretlerde devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı ve sahada olmanın önemine dikkat çekti.

"Devlet olarak her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada olmak, hemşerilerimizi dinlemek ve sorunları yerinde görmek bizim için çok önemli"

Ziyaretten esnaf ve vatandaşlar memnuniyetlerini belirtti.

BİLECİK VALİSİ SÖZER ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK VALİSİ SÖZER ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK VALİSİ SÖZER ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

