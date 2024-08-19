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Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bim 21 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu Çarşamba günü kaçırılmayacak indirim fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:30
Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bim 21 Ağustos 2024 Kataloğunda Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük Fırsatlar!

Bim, 21 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile Çarşamba gününü alışveriş severler için özel bir güne dönüştürüyor. Her hafta müşterilerini memnun eden Bim, bu hafta da birbirinden cazip fırsatları sunmaya devam ediyor. İki sayfalık bu katalogda, çekme karavanlardan kaliteli yatak seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. Bim mağazalarında sunulan bu fırsatlar, alışveriş keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak

.Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇEKME KARAVANDA BÜYÜK İNDİRİM

Bim 21 Ağustos 2024 kataloğunun ilk sayfasında dikkat çeken ürün, 3.70 metre uzunluğundaki çekme karavan. 229.000 TL fiyatla satışa sunulan bu karavan, dört kişilik kapasitesi ve Adle markasıyla kalitesini ortaya koyuyor. Bim’in belirttiği bilgilere göre, bu karavan en az 50 adet stokla satışa sunulacak. Ayrıca, 30 iş günü içerisinde ücretsiz olarak adrese teslim edilecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için, karavan satın alma süreci oldukça basit. Bim mağazalarında kasaya gidip, almak istediğiniz ürünü belirterek, ödeme yaptıktan sonra karavanınızı beklemeye başlayabilirsiniz. Ürünün boyutları ise 195 cm yükseklik, 370 cm uzunluk ve 200 cm genişlik şeklinde. Üstelik, bu ürünü peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satın almak da mümkün.

YATAKLARDA KALİTE VE KONFOR BİR ARADA

Bim’in 21 Ağustos 2024 tarihli kataloğunun ikinci sayfasında ise, kaliteli uyku arayışında olanlar için mükemmel yatak seçenekleri bulunuyor. Homedius markalı bu yataklar, tek kişilik ve çift kişilik olarak satışa sunulacak. Bamboo Plus Bonel Yaylı, Flexi Bonel Yaylı, Multicomfort Visco Torba Yaylı, Voyage Kuş Tüyü Süngerli ve Smart Sünger gibi farklı modellerde yataklar, Bim müşterilerini bekliyor. Her bir ürün için en az 500 adet stok bulunduran Bim, bu yataklar için de peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuyor. Üstelik, tüm yataklar 2 yıl garanti kapsamında.

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

GÜNÜN DİĞER İNDİRİMLERİ

Bim 21 Ağustos 2024 kataloğunda yer alan diğer indirimli ürünler ise gıda kategorisinde bulunuyor. Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Torku Yarım Yağlı Süt, Sek Az Yağlı Ayran gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, tatlı severler için Akdo Dondurma ve Adora Dondurma gibi seçenekler de mevcut. Atıştırmalıklar arasında ise Patito Patates Cipsi, Ülker 9 Kat Tat ve Wafer Master gibi popüler ürünler yer alıyor.

İçecek kategorisinde de cazip fırsatlar sunan Bim, So Cool Buzlu Çay, Kınık Aromalı Maden Suyu ve Bubble Tea Siri Aromalı İçecek gibi ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Enerji içeceği arayanlar için ise I-Cool Enerji İçeceği ve Pin Drinks Aromalı İçecekler ideal birer tercih olabilir. Ayrıca, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi Karali Rize Siyah Çay da indirimli fiyatıyla bu katalogda yer alıyor.

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

BİM’İN AKTÜEL KAMPANYALARIYLA TASARRUF EDİN

Bim, her hafta yenilediği aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine tasarruf yapma imkanı sunuyor. 21 Ağustos 2024 tarihli bu katalogda yer alan çekme karavan ve yataklar, özellikle büyük alışveriş yapmak isteyenler için ideal. Ayrıca, gıda ve içecek kategorilerinde sunulan fırsatlar da günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenek. Her zaman olduğu gibi, Bim’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu da geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla dolu. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Bim mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın.

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