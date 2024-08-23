BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM, her hafta tüketicilere sunduğu aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. 23 Ağustos 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel katalog, özellikle okul sezonu için büyük ilgi görüyor. Kırtasiye ürünleri, çantalar, defterler ve daha birçok ürün BİM raflarında yerini aldı. Peki, bu hafta BİM hangi ürünleri indirimli olarak satışa sunuyor? İşte 23-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak BİM aktüel kataloğunun detayları…

OKUL SEZONUNA ÖZEL İNDİRİMLER

BİM’in 23 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla geçerli olacak aktüel kataloğu, okul sezonuna özel indirimlerle dolu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak pek çok kırtasiye ürünü BİM’de satışa sunuluyor. Okul çantalarından kalemlere, defterlerden kalem kutularına kadar geniş bir yelpazede ürünler cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bu ürünler arasında çocukların ilgisini çekecek renkli ve desenli seçenekler de bulunuyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ VE FİYATLAR

BİM, bu hafta kırtasiye ürünlerinde yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Okul sezonunun başlamasına sayılı günler kala, BİM’in sunduğu fırsatlar hem öğrencileri hem de velileri memnun edecek. İşte BİM 23 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda öne çıkan kırtasiye ürünleri ve fiyatları:

Not Defteri (Çeşitli Boyutlar): 10 TL ile 8,50 TL arasında değişen fiyatlarla satışta.

10 TL ile 8,50 TL arasında değişen fiyatlarla satışta. 30 Yaprak Müzik Defteri: 12,50 TL.

12,50 TL. 40 Yaprak A5 PP Kapak Defter: 8,25 TL.

8,25 TL. Studi Markalı Defterler: Uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunuyor.

Bu ürünlerin yanı sıra karton kapaklı defterlerde de önemli indirimler bulunuyor. Özellikle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm defter ve kırtasiye ürünleri BİM’de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

ÇANTALARDA BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

BİM’in 23 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise okul çantaları. Çeşitli yaş gruplarına hitap eden çantalar, farklı desen ve renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. İşte bu hafta BİM’de bulabileceğiniz çanta seçenekleri:

Anaokulu Çantası: Küçük yaş grubu için ideal seçenekler uygun fiyatlarla sunuluyor.

Küçük yaş grubu için ideal seçenekler uygun fiyatlarla sunuluyor. İlkokul Çantası: Dayanıklı ve kullanışlı modeller farklı renk ve desenlerde mevcut.

Dayanıklı ve kullanışlı modeller farklı renk ve desenlerde mevcut. Futbol ve Basketbol Desenli Sırt Çantası: Spor tutkunu çocuklar için harika bir tercih.

Spor tutkunu çocuklar için harika bir tercih. Çocuk Sırt Çantası: Farklı boyut ve desen seçenekleriyle dikkat çekiyor.

BİM, sadece çantalarda değil, kalem kutusu gibi okul için gerekli diğer ürünlerde de indirimli fiyatlar sunuyor. Şeffaf simli kalem kutusu gibi dikkat çekici ürünler de raflarda yerini aldı.

FOTOKOPİ KAĞITLARINDA İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR

BİM, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra ofis malzemelerinde de cazip fiyatlar sunuyor. Bu hafta fotokopi kağıtlarında yapılan indirimler dikkat çekiyor:

A4 Premier Fotokopi Kağıdı: 89 TL.

89 TL. Renkli Fotokopi Kağıdı (100’lü): 34,50 TL.

Özellikle ofislerde ve evlerde sıkça kullanılan bu ürünler, uygun fiyatlarıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

BİM’İN KAMPANYALARI KAÇIRMAYIN

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşitli kampanyalarla müşterilerini memnun ediyor. 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olan kampanyalar arasında dikkat çeken bir diğer özellik ise taksit avantajı. 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde 6 taksit imkanı sunuluyor. Bu sayede okul alışverişlerinizi daha da avantajlı hale getirebilirsiniz.

ÜRÜN KALİTESİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

BİM, sunduğu kırtasiye ürünlerinin kalitesine büyük önem veriyor. Aktüel katalogda yer alan tüm kırtasiye ürünleri, uluslararası geçerliliği olan Intertek tarafından test edilip onaylanmıştır. Ayrıca ürünlerde sağlığa zararlı kimyasal madde bulunmadığı da belirtilmiştir. Bu sayede ebeveynler, çocukları için güvenle alışveriş yapabilir.

BİM’DE OKUL SEZONU BAŞLADI

BİM 23 Ağustos 2024 aktüel kataloğu, özellikle okul sezonuna hazırlananlar için büyük fırsatlar sunuyor. Uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve fotokopi kağıtları gibi ihtiyaç duyulan tüm ürünler BİM raflarında yerini aldı. BİM’in sunduğu taksit avantajları ve kaliteli ürün seçenekleri, bu hafta alışveriş yapacaklar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM’e uğramadan okul alışverişinizi tamamlamayın!

Daha fazla bilgi ve detaylı katalog için BİM’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.