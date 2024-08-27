BİM 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: BİM'de 125 cc motosiklet, PS4 slim, HP gaming laptop uygun fiyattan satışa çıkıyor

Ağustos ayının son haftasında, BİM market müşterilerine özel olarak sunduğu büyük indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. 30 Ağustos 2024 Cuma günü geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda, her yaştan ve her kesimden tüketici için birçok cazip ürün yer alıyor. BİM’in indirimli ürünleri arasında son teknoloji elektronik cihazlardan, mutfak eşyalarına, ev tekstili ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte BİM 30 Ağustos 2024 Cuma günü raflarda yer alacak ürünlerin detayları...

ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

BİM 30 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda teknoloji tutkunları için büyük fırsatlar sunuluyor. Özellikle televizyon ve bilgisayar gibi ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor.

LG 55” UHD Akıllı TV : Yüksek çözünürlüğü ve akıllı TV özellikleriyle dikkat çeken bu model, 19.490 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Sadece 1000 adet stokta bulunan bu ürün, kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri.

LG 50” Ultra HD Smart TV : 16.975 TL fiyatıyla teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek olan bu model de yine 1000 adet stokla sınırlı olacak.

HP Victus Gaming Laptop : Oyuncuların vazgeçilmezi olan bu laptop, 27.975 TL fiyatla ve 2000 adet stokla satışa sunulacak. Üst düzey performans arayanlar için ideal bir seçenek.

HP Tanklı Yazıcı : Hem ev hem de ofis kullanımına uygun bu yazıcı, 5.775 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alacak.

PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu : 11.975 TL fiyatla satışa sunulacak bu ürün, 5000 adet stokla oyun severlerle buluşacak.

Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi T800 : 1.875 TL fiyatıyla, mutfakta pratikliği sevenler için ideal bir ürün olacak.

Blaupunkt Çelik Çay Makinesi : 1.475 TL fiyatla ve 4500 adet stokla sunulacak olan bu çay makinesi, hem dayanıklı hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Thermos Ultralight Termos JNL-500: 690 TL fiyatla satışa sunulacak bu ürün, hafif ve taşınabilir yapısıyla öne çıkıyor.

Bu ürünlerin yanı sıra IMEX Akıllı Saat 995 TL, USB Mini Fan 179 TL, Tablet ve Telefon Standı 85 TL gibi uygun fiyatlı elektronik ürünler de katalogda yer alıyor.

MUTFAK ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLİ FIRSATLAR

Mutfakta şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren ürünler, 30 Ağustos BİM aktüel kataloğunda büyük ilgi görüyor. İşte bu hafta BİM raflarında yer alacak bazı mutfak ürünleri:

Tefal Krep Tavası : 459 TL fiyatıyla kaliteli ve kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı : 349 TL fiyatıyla, mutfakta yaratıcılığını konuşturmak isteyenler için ideal.

Pratik İpli Doğrayıcı : 189 TL fiyatıyla, mutfakta hız ve pratiklik arayanların tercihi olacak.

LAV Rimli Desenli Sürahi ve Bardak Setleri : Sürahi 99 TL, meşrubat bardağı 169 TL, su bardağı ise 159 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Şık tasarımlarıyla sofralarınıza zarafet katacak.

Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz: 129 TL fiyatla, mutfakta düzeni sevenler için ideal bir ürün olacak.

Bu ürünlerin yanı sıra çeşitli mutfak gereçleri ve saklama kapları da uygun fiyatlarla raflarda yer alacak.

EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

BİM 30 Ağustos aktüel kataloğunda ev tekstili ürünlerinde de cazip indirimler bulunuyor. Özellikle nevresim takımları ve pike gibi ürünlerde uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

Çift Kişilik Nevresim Seti : 379 TL fiyatıyla kaliteli bir uyku deneyimi sunacak.

Çift Kişilik Baskılı Pike : 279 TL, tek kişilik baskılı pike ise 235 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Lastikli Çarşaflar : Tek kişilik 119 TL, çift kişilik 169 TL fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca, sıvı geçirmez alezler de tek kişilik 179 TL, çift kişilik 249 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

Yastık Alezleri ve Kılıfları: Yastık kılıfı 2’li set 59 TL, yastık alezi ise 55 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ev tekstili ürünlerinin yanı sıra Mock Okul Çantası, kalem kutusu dahil 399 TL fiyatla satışa sunulacak.

KÜÇÜK EV ALETLERİ VE MOBİLYA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER

BİM, küçük ev aletleri ve mobilya ürünlerinde de önemli indirimler sunuyor. Kumtel markalı ürünlerde büyük fırsatlar dikkat çekiyor.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set : 6.975 TL fiyatla satışa sunulacak bu ürün, mutfaklarını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Kumtel Mini Fırın : 1.275 TL fiyatıyla BİM’de yerini alacak.

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak : 2.075 TL fiyatla satışa sunulacak bu ürün, şık ve modern mutfaklar için ideal bir seçim olacak.

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak: 499 TL fiyatıyla BİM’in uygun fiyatlı ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Mobilya ürünleri arasında Metal Çalışma Masası 1.275 TL, Metalli Düz Kitaplık 875 TL, Çalışma Masası ise 729 TL fiyatıyla raflarda yer alacak.

BİM, 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda her kesime hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Elektronik ürünlerden ev tekstili ve mutfak eşyalarına kadar birçok kategoride yer alan bu indirimler, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir araya getiriyor. BİM mağazalarında yer alacak bu fırsatları kaçırmamak için alışveriş planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz.