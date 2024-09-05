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BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu fırsatlarında bu hafta televizyonlar, elektrikli bisikletler, çeyizlikler ve mutfak ürünleri indirimli fiyatlarla satışta

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:06
BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM, 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu ile yine cazip indirimler sunmaya devam ediyor. Özellikle televizyonlar, elektrikli bisikletler, kişisel bakım ürünleri ve mutfak ekipmanları, raflarda yerini alacak olan başlıca ürünler arasında. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunan BİM, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı sürdürüyor. Ayrıca peşin fiyatına taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor.

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

TELEVİZYON FIRSATLARI: SENNA VE DİJİTSU TELEVİZYONLARI

BİM’in 6 Eylül 2024 aktüel ürün kataloğunda dikkat çeken ilk ürünler, çeşitli ekran boyutları ve özelliklerle sunulan televizyonlar oluyor. Her bütçeye uygun seçeneklerle, teknolojik özellikleriyle öne çıkan bu televizyonlar büyük ilgi çekiyor.

En çok öne çıkan ürünlerden biri Senna 44 inç Frameless Ultra HD Google Televizyon, 12.975 TL fiyatı ve peşin fiyatına 4 taksit avantajı ile müşterilere sunuluyor. Bu televizyon, Android işletim sistemi4 adet HDMI girişiakıllı kumandası ve 2 yıl garantisi ile tercih sebebi oluyor.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için Dijitsu 43 inç Full HD Televizyon ise 6.475 TL’den satışa çıkıyor. Full HD çözünürlüğü ile televizyon keyfini uygun fiyata yaşamak isteyenler için cazip bir ürün olarak öne çıkıyor. Ayrıca Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV ise 9.975 TL fiyatıyla geniş ekran ve yüksek çözünürlük arayan kullanıcılar için ideal bir alternatif sunuyor.

Küçük ekran tercih edenler için ise Senna 32 inç Televizyon, 4.175 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Hem fiyatı hem de özellikleri ile bütçe dostu bir seçenek olarak raflarda yerini alıyor.

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

KİŞİSEL BAKIM ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

BİM aktüel kataloğunda televizyonların ardından dikkat çeken bir diğer kategori kişisel bakım elektronik ürünleri oluyor. Özellikle saç bakımından cilt bakımına kadar pek çok elektronik ürün, BİM’in indirimli fiyatlarıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Polosmart Wag 32mm PSC43 Maşa ürünü, 495 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Seramik kaplama özelliğiyle saçlara parlaklık kazandıran bu ürün, evde profesyonel saç şekillendirmek isteyenler için harika bir seçenek. Bu ürünün yanı sıra, hava üflemeli saç şekillendirici ve tarak gibi ürünlerde de indirimler mevcut.

Cilt bakımında ise siyah nokta temizleyiciayak bakım setiışıklı cımbızelektronik kaş düzeltme cihazı gibi ürünler haftanın popüler ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca, erkekler için burun ve kulak kılı alma makinesi ile erkek vücut bakım seti de katalogda yer buluyor.

Özellikle dikkat çeken bir diğer ürün ise elektronik tırnak bakım seti. LED ışıklı bu set, 9.500 adet stok sınırı ile 189 TL fiyatla satışa sunulacak. Aynı kategorideki bir diğer ürün ise elektronik tırnak kurutucu, 129 TL’den alıcı bulacak.

BİSİKLET TUTKUNLARINA: ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER İNDİRİMDE

Elektrikli bisikletler de BİM’in 6 Eylül 2024 aktüel ürün kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında. RKS markalı RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet, 22.975 TL fiyatı ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Ürünün beyaz, siyah ve gri renk seçenekleri mevcut.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek olan I-S Mini Elektrikli Bisiklet ise 12.975 TL fiyatıyla satışa çıkacak. Siyah ve gri renk seçenekleri bulunan bu ürün, 3500 adet stok sınırı ile raflarda yerini alacak. Bu iki bisiklet, özellikle şehir içi ulaşımda rahat ve çevreci bir çözüm arayanlar için ideal seçenekler arasında.

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

ELEKTRONİK EV ALETLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

BİM’in 6 Eylül kataloğunda, elektronik ev aletleri de geniş bir yelpazede satışa sunulacak. Dikey süpürgetoz torbası süpürgebuharlı ütükahve makinelerimikserblender ve derin dondurucu gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Bu kategoride öne çıkan ürünlerden biri Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas. 9.975 TL fiyatı ve 9000 adet stok sınırı ile satışa sunulacak olan bu ürün, süpürge ve paspas fonksiyonlarını bir arada sunarak temizlikte büyük kolaylık sağlayacak.

MUTFAK EKİPMANLARINDA ŞIK VE KALİTELİ ÜRÜNLER

Mutfak ekipmanları da BİM aktüel kataloglarında büyük ilgi görüyor. Şık tasarımıyla öne çıkan Chef’s Tava 26cm, 219 TL fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca 20cm sahan için 179 TL, 26cm krep tavası için ise 169 TL gibi uygun fiyatlar, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamanızı kolaylaştıracak.

Özellikle dikkat çeken bir diğer ürün ise 26cm karnıyarık tenceresi, 349 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak. Bu kaliteli ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekerken, mutfakta pratik çözümler sunuyor. Ayrıca Amboss 26cm Kek Kalıbı Alüminyum Döküm, 349 TL fiyatıyla kek yapmayı sevenler için kaliteli bir seçenek sunuyor.

Mutfakta ihtiyaç duyabileceğiniz seramik çerezlik setitava koruma aparatı gibi ürünler de BİM’in aktüel kataloğunda yer alıyor. Uygun fiyatlarla bu ürünleri satın alabilir, mutfağınızı pratik ve şık ürünlerle donatabilirsiniz.

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

HERKES İÇİN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BİM'DE

BİM 6 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda, televizyonlardan elektrikli bisikletlere, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ekipmanlarına kadar birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler müşterileri bekliyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan BİM, peşin fiyatına taksit seçenekleri ile de ödeme kolaylığı sağlıyor. İndirimli günlerde bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilir, aktüel ürünleri yakından inceleyebilirsiniz.

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