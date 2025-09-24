Zeki Müren'in Gözlüğü ve El Yazısı Şarkı Sözleri Antalya'da Sergileniyor

Zeki Müren'e ait gözlük ve 'Ben Zeki Müren' şarkısının el yazısı sözleri, Kepez'deki 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nde sergileniyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:06
FATİH HEPOKUR - Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'e ait bazı kişisel eşyalar, Antalya'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergideki Öne Çıkan Parçalar

Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park'taki 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi''nde sergilenen parçalar arasında Müren'in bir kız çocuğuna hediye ettiği gözlüğü ve sanatçının kendi el yazısıyla kaleme aldığı 'Ben Zeki Müren' isimli şarkının sözleri yer alıyor. "Sanat Güneşi" olarak anılan sanatçı, vefatının 29. yılında Antalya'da yad ediliyor.

Müzenin sorumlusu Ecem Kocagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzenin bir köşesini Zeki Müren'e ayırdıklarını ve burada güneş gözlüğüyle otelde kendi el yazısıyla yazdığı şarkı sözlerinin yer aldığı kağıt ve Antalya'da çekilmiş bazı fotoğrafların sergilendiğini söyledi.

Kocagöz, müzedeki Zeki Müren köşesinin çok ilgi gördüğünü belirterek, ziyaretçilerin sanatçının şarkılarıyla karşılandığını söyledi.

Hikâyesi ve Bağış Süreci

Kocagöz, Müren'in sık sık Antalya'yı ziyaret ettiğini ve bir otelde kaldığını anlatarak, "Antalya'da birçok şarkının sözlerini yazmış. Otelde kaldığı zaman gözlüğünü o zamanlar çocuk olan otelcinin kızı Handan Şahin'e hediye etmiş. Yıllarca saklanan bu gözlük, müzemiz açıldığında bağışlanmış. Uzun zamandır müzemizde sergileniyor. Yine otelde 'Ben Zeki Müren' isimli şarkısını sözlerini yazdığı kağıdında orijinali müzemizde sergileniyor." diye konuştu.

Kocagöz, ziyaretçilere Zeki Müren ile ilgili detaylı bilgi verdiklerini, özellikle ölüm yıl dönümlerinde ziyaretçilerin daha fazla ilgisiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Ziyaretçilerin Duyguları

Ziyaretçilerden Tuba Yavuz, ölüm yıl dönümünde Zeki Müren köşesinde duygulu anlar yaşadıklarını belirterek, "Zeki Müren bizim kültürümüz, mirasımız. Sanat güneşimiz. Türkiye'nin gururudur. Burada gözlüğünü gördük hediye edilmiş. Zaten gözlükleri meşhurdur. Kıymetli bir parça yani. Gözlüğünü görmek, onun gerçek hayatına daha yakın hissettirdi." dedi.

Muhammed Enes Yavuz ise müzeye geldiğinde Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü olduğunu öğrendiğini ve sergilenen özel eşyaları görme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Zeki Müren bizim gençliğimizin sesi. Burada onun fotoğraflarını, eşyalarını görmek beni yıllar öncesine götürdü, çok duygulandım. Çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Sergi, müzede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

