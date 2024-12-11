BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

BİM 13 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu

BİM, 13 Aralık 2024 tarihli aktüel ürün kataloğunu açıkladı. Kampanya ve indirimlerle dolu olan katalog, alışveriş severler için heyecan verici fırsatlar sunuyor.

Kampanyalı Ürünler Listesi

Katalogda öne çıkan ürünlerin arasında 65 inç TCL televizyon bulunmaktadır. Bu son teknoloji ürünü, 25.995 TL fiyatıyla 4K ve ultra HD özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 19.995 TL fiyatla bir akıllı televizyon seçeneği de mevcut. BİM, bu televizyonlarda peşin fiyatına 4 taksit imkanı sunuyor.

Dikkate değer bir diğer ürün ise Kumtel fanlı konvektör olup, 1.375 TL fiyatı ve sınırlı stokuyla göz dolduruyor. Şık tasarımıyla devrilme emniyeti ve termostat özelliği, konfor arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Diğer Ürünler ve İndirimler

BİM Aktüel 13 Aralık listelerinde Keysmart 2'li Türk kahvesi makinesi 4.490 TL, Fakir halı ve koltuk yıkama makinesi ise 6 taksit avantajıyla 6.990 TL fiyatla satışa sunuluyor. 1.275 TL’ye 900 W gücündeki blender seti, 799 TL’ye el mikseri gibi diğer mutfak elektrikli aletleri de raflarda bulunacak.

Ek olarak, pet su sebili 699 TL, otomatik pet mama kabı 1.999 TL, avuç içi ütüsü 899 TL ve buharlı ütü 995 TL'ye BİM raflarında yer alacak.

Elektronik ve Motosiklet Ürünleri

Katalogda yer alan Tecno Spark Go 2024 modeli 5.275 TL, Polosmart TWS kulaklık 219 TL ve Motorist markası altında motosiklet GPS takip cihazı 3.295 TL fiyatla sunuluyor. Bu cihaz, iki yıl ücretsiz abonelik avantajı ile araç takibi yapmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca, birçok powerbank, data şarj kablosu ve şarj adaptörü de katalogda dikkati çekiyor. Polosmart'ın gaming masaüstü mikrofonu 229 TL, kulaklık standı 229 TL, mini klavye 139 TL ve mouse pad 79 TL fiyatıyla raflarda yer alacak.

Motosiklet Fırsatları

13 Aralık 2024 tarihli BİM katalogunda farklı motosiklet seçenekleri de bulunuyor. Bayberry, Bellina ve Rivero modelleri, 125cc olarak satışa sunularak peşin fiyatına 12 taksit imkanı sağlıyor.

Bu hafta BİM'in 13 Aralık 2024 Aktüel kataloğunda yalnızca elektronik ürünler değil, birçok züccaciye ürünü, mutfak ürünü, oyuncak ve tekstil ürünü de yer alıyor. Gerek evde gerekse gündelik hayatta ihtiyaç duyduğunuz birçok ürünü BİM raflarında bulabilirsiniz.