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BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM market tarafından bu hafta ve her hafta müşterileri için azip indirimler sunuluyor. İM aktüel ürünler kataloğu 9-12 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında geçerli olmak üzere yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında ve aynı zamanda online alışveriş sitelerinde sizi bekleyen indirimli ürünlerle karşınızdayız..

Yayın Tarihi: 11.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:13
BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'in merakla beklenen 9-12 Temmuz tarihleri arası son ürün kataloğunu yayınlandı. Bu hafta BİM raflarında azip indirimli ürünler yer alırken aynı ürünler BİM mağazasında ve bim.com.tr'de satışa sunulacaktır. Ev eşyalarından elektroniğe, mutfak eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazedeki indirimli ürünler tüketicilerin dikkatini çekecektir. İşte bu hafta hem BİM raflarında hem de online alışverişte bulacağınız indirimli ürünler kataloğunun tüm detayları...

10 Temmuz 2024 İtibariyle BİM Güncel Kataloğu

BİM Güncel Kataloğu

BİM Güncel Kataloğu

BİM Güncel Kataloğu

BİM Güncel Kataloğu

BİM Güncel Kataloğu











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