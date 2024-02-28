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BİM’ den çeyiz hazırlayanlara tam destek! Yastık, nevresim, mutfak gereçlerinde akıl oynatacak indirimler

BİM'de evleneceklere kaçırılmayacak özel fırsatlar 1 Mart' ta başlıyor! Çeyizlik ürünlerde büyük indirimler izdihama yol açacak gibi duruyor. BİM'den çeyizlik alışverişi yapmaya hazır mısınız? İşte 1 Mart'ta başlayıp 7 Mart'ta bitecek olan BİM aktüel katolog fırsat ürünleri...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:28
BİM’ den çeyiz hazırlayanlara tam destek! Yastık, nevresim, mutfak gereçlerinde akıl oynatacak indirimler

Her hafta milyonlarca müşterisine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmaya devam eden BİM, bu hafta da indirimlerle dolu bir katalog ile karşımıza çıkıyor. Ev tekstilinden bebek bakım ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden çeşit çeşit teknolojik aletlere kadar bir çok üründe dev indirimler sizleri bekliyor. Peki, hangi ürünlerde ne kadar indirim var? İşte detaylar...

BİM

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM ŞÖLENİ YAŞANACAK?

Bu hafta en çok mutfak eşyaları, ev tekstili ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler bulunmaktadır. Özellikle tencere setleri, nevresim takımları ve şampuan gibi ürünlerde büyük indirimlerle karşılaşılacak.

Bu hafta televizyonlar, tabletler ve kulaklıklar gibi elektronik ürünlerde de cazip indirimler bulunmaktadır. Özellikle markalı tabletlerde %30'a varan indirimler satışa sunulacak.

bim fırsatları

Gıda ve temizlik ürünlerinde ünlü markaların ürünlerinde de indirimler mevcuttur. Özellikle Coca-Cola, Fairy ve Persil gibi markaların ürünlerinde %20'ye varan indirimlerle raflardaki yerini alacak.

İndirim çılgınlığı başlatan BİM aktüel katoloğu yayımlandı! Her hafta süper indirimlerle karşımıza çıkan BİM, bu hafta da sınırları zorlayacak gibi duruyor. Özellikle evlilik hazırlığında olan çiftler için bin bir çeşit ürünler çeyizleri süsleyecek. İşte bu hafta BİM' de en avantajlı alışveriş fırsatları... 

BİM ÜRÜNLERİ

LG 55" 4K Smart Nanocell TV: 20.999 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led TV: 9.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set: 999 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL

Blaupunkt S10 Robotmaster Akıllı Robot Süpürge: 7.999 TL

Skyjet MX25 20" Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL

Stanley Mug Termos: 899 TL

Simli Küçük Boy Sepet: 65 TL

BİM AKTÜEL

Simli Bardak Altlığı: 15,50 TL

Simli Amerikan Servis: 65 TL

Range Çay Makinesi: 999 TL

Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL

Kol Çantası: 149 TL

Cüzdan: 95 TL

RAKLE Gold Rimli Meşrubat Bardağı: 99 TL

RAKLE Gold Rimli Kahve Yanı Bardak: 139 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri Yörükoğlu: 219 TL

Kakaolu Fındık Kreması Nut Master: 59,50 TL

BİM 1 MART İNDİRİMİ

Dana Parmak Sucuk Şahin 300 g: 189 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat: 85 TL

Superfresh Patates 1 kg: 82,50 TL

Hazır Kahve Cafe Crown: 99,50 TL

Cappuccino Bardak Seti: 99,50 TL

Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

BİM AKTÜEL HAKKINDA

BİM' in indirim kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden ev tekstiline, gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoride inanılmaz indirimler bulunuyor. BİM müşteriler, bu fırsatları kaçırmamak için 1 Mart - 7 Mart tarihleri arasında BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmasınlar!

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