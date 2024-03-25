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İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmeyen tatlılarından birisi olan aypare tatlısı, özel günlerde sofranızı süslemek için lezzetli bir seçenektir. Bu tatlının evde yapılması durumunda özel bir tadı vardır. Hazırlaması da çok kolaydır. İşte, Aypare tatlısının tarifi, malzemeleri ve adım adım hazırlanışı..

Yayın Tarihi: 25.03.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:18
İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Aypare tatlısı, Türk mutfağında en sevilen tatlılarından biri olup, özel günlerde ve bayramlarda sıklıkla tüketilmektedir. Burada evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu leziz tatlının malzemelerini ve adım adım hazırlanışını anlatacağız.

Aypare Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

Hamuru için;

125 gr margarin veya tereyağı

1 adet yumurta

1 adet yumurta akı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı çekilmiş ceviz veya fındık

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 - 2,5 su bardağı un

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Şerbeti için;

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su (600 ml)

1 çay kaşığı limon suyu

Aypare Tatlısı Tarifi

Hazırlanışı:

Öncelikle karıştırma kabının içerisine margarin ya da tereyağını, 1 yumurtayı, 1 yumurtanın akını, pudra şekerini, irmiği, vanilyayı, kabartma tozunu ve yaklaşık olarak 2-2,5 su bardağı kadar da unu kontrollü olarak ekleyip yumuşak bir hamur oluşana kadar yoğurun.

Daha sonrasında dövülmüş cevizleri ekleyip yoğurma işlemine devam edin. Hamur toparlandıktan sonra çalışma yüzeyinize koyun ve ikiye bölün.

Daha sonra her bir parçayı rulo halinde yuvarlayın ve hafif bir baskı uygulayarak düz bir şekil verin. Yassı hamurları çay bardağının ucunu kullanarak hilal şeklinde kesin. Bu işlemi tüm hamur kullanılıncaya kadar tekrarlayın.

Hazırlanan ay tatlısını yağlanmış fırın tepsisine güzelce dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıttığınız 175 derece fırına atın ve 20-25 dakika kadar pişirin.

Tatlı piştikten sonra şerbeti için su ile toz şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynama noktasına gelince limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın.

Tatlının şerbeti soğuduktan sonra sıcak tatlının üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar 1-2 saat bekletin.

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