İstanbul'da Yaşanlar Yaşadı! İBB İSPER, Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanı Yayımlandı! İşte Kontenjanlar ve Şartlar

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSPER 83 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER (İstanbul Personel Yönetim A.Ş.), İŞKUR üzerinden 83 personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bu alımlar, belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek ve çeşitli meslek gruplarını kapsayacak. İSPER, başvuruları deneyimli ve deneyimsiz adaylar arasından kabul edecek ve ayrıca engelli adaylar için de kontenjan ayrıldı.

İSPER PERSONEL ALIMI İLANININ DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER, farklı meslek gruplarından oluşan 83 kişilik kadro için personel alımı yapacak. Bu alım, "Genel Başvuru" adı altında gerçekleştirilecek ve çeşitli ilanlarla duyurulmuş durumda. Deneyimli ve deneyimsiz adayların başvuru yapabileceği bu alımlarda, kadrolar daimi statüde olacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

İSPER tarafından yayımlanan ilanda, farklı pozisyonlarda görev almak üzere toplamda 83 personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımı:

1 Sayaç Okuma Personeli

2 Şef

1 Teknisyen

2 Avukat

1 Operasyon Destek Uzmanı

1 Sosyal Medya Uzmanı

25 Genel Başvuru (Engelli)

25 Genel Başvuru

11 Garson

1 Veteriner Hekim

8 Veteriner Hizmetleri İşçisi

5 Teknik Servis Elemanı

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL NİTELİKLER

İSPER bünyesinde çalışmak üzere başvuracak adaylardan bazı genel ve özel şartlar aranıyor. Başvuru yapacak adayların ilköğretim mezunu ve üzeri bir eğitime sahip olmaları gerekiyor. Adayların ayrıca takım çalışmasına yatkın, çözüm ve hizmet odaklı, iletişim becerisi yüksek bireyler olması bekleniyor.

Daimi statüde alınacak personelin, MS Office programlarını aktif bir şekilde kullanabilmesi ve belirtilen görev tanımlarına uygun olması da aranan şartlar arasında.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Başvuru kategorisinde değerlendirilecek adaylar için aranan şartlar şunlardır:

En az ilköğretim mezunu olmak (Tercihen Lisans mezunu),

Deneyimli veya deneyimsiz adaylar başvurabilir,

Takım çalışmasına uyumlu olmak,

Çözüm ve hizmet odaklı çalışmak,

İletişim becerisi güçlü olmak,

MS Office programlarını aktif olarak kullanabilmek.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli adaylar için ayrılan kontenjanlara başvuru yapacak adaylardan beklenen nitelikler ise şu şekildedir:

İlköğretim ve üzeri mezuniyet,

Deneyimli veya deneyimsiz adaylar başvurabilir,

Takım çalışmasına uyumlu olmak,

Çözüm ve hizmet odaklı çalışmak,

En az %40 engelli raporuna sahip olmak,

Temizlik ve Büro Personeli pozisyonlarında çalışabilecek yetkinlikte olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER, başvuruların 2 Eylül 2024 tarihinden başlayıp en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edileceğini duyurdu. Başvurular sadece İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yükleyerek başvurularını tamamlamalıdır.

BAŞVURU SÜRECİ VE DİĞER DETAYLAR

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında, adayların eğitim düzeyleri, deneyimleri ve belirtilen pozisyonlara uygunlukları göz önünde bulundurulacak. Ayrıca, engelli adayların başvuruları, engelli raporları ve diğer kriterler doğrultusunda ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Başvuru sürecinin ardından, İSPER yetkilileri uygun gördükleri adayları mülakata çağırarak, son değerlendirmelerini yapacaklar. Mülakat sonrası başarılı olan adaylar, ilgili pozisyonlarda göreve başlamak üzere davet edilecekler.

İSPER PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu personel alım ilanı, birçok kişi için yeni iş fırsatları sunuyor. İSPER’in yayımladığı ilana başvurmak isteyen adayların, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve başvuru sırasında tüm gerekli bilgileri eksiksiz sunmaları önemlidir. Ayrıca, başvuru yapılacak pozisyonlar için gerekli olan niteliklere uygun olduklarından emin olmaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi almak ve başvuru detaylarını incelemek için adaylar İŞKUR’un resmi web sitesinde yer alan İSPER ilanlarını inceleyebilirler. Aşağıdaki bağlantılardan ilan detaylarına ulaşabilirsiniz:

İlanlarla ilgili detayları inceleyerek, başvuru süreci hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın!