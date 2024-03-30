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BİM'e bugün onlarca ürün geliyor! 30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de dev fırsat duyurusu gelirken teknolojik ürünlerden giyim ve ev tekstiline kadar birçok üründe indirim müjdesi verildi. 29 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:41
BİM'e bugün onlarca ürün geliyor! 30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

Uygun alışveriş severlerin adresi haline gelen BİM, 29 Mart 2024 kataloğunu yayınladı. BİM kataloğunda teknoloji ve elektrikli ev aletleri, bahçe ve balkon eşyaları, evcil hayvan ürünleri, giyim, züccaciye ve mutfak kategorilerinde çeşitli indirimler duyuruldu. İşte BİM 29 Mart - 5 Nisan 2024 tarihli aktüel ürünler...

BİM 29 MART 2024 KATALOĞU
bim 29 mart

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