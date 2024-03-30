BİM'e bugün onlarca ürün geliyor! 30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

Uygun alışveriş severlerin adresi haline gelen BİM, 29 Mart 2024 kataloğunu yayınladı. BİM kataloğunda teknoloji ve elektrikli ev aletleri, bahçe ve balkon eşyaları, evcil hayvan ürünleri, giyim, züccaciye ve mutfak kategorilerinde çeşitli indirimler duyuruldu. İşte BİM 29 Mart - 5 Nisan 2024 tarihli aktüel ürünler...
BİM 29 MART 2024 KATALOĞU
Uygun alışveriş severlerin adresi haline gelen BİM, 29 Mart 2024 kataloğunu yayınladı. BİM kataloğunda teknoloji ve elektrikli ev aletleri, bahçe ve balkon eşyaları, evcil hayvan ürünleri, giyim, züccaciye ve mutfak kategorilerinde çeşitli indirimler duyuruldu. İşte BİM 29 Mart - 5 Nisan 2024 tarihli aktüel ürünler...
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