Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Pandemi dönemi sonrasında işsizlik rakamları sene sene artmaya devam ediyor. Hal bu iken işsiz kalan vatandaş bir çok iş imkanını yakından takip ediyor. Bu kapsamda senelerdir işsizlere iş kapısı olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da, iş arayanlara müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Yeni programlar açıklamaya devam eden İŞKUR tarafından resmi web adresinden yapılan açıklamada KPSS şartı aranmaksızın işçi alımı gerçekleştireceği belirtilmiş bulunuyor. Toplamda 2400 kişilik alım yapılacağı ifade edilirken, bu kapsamda alımı yapılacak olan kurum e kuruluşlar ile birlikte pozisyonlar da merak ediliyor.

İŞKUR İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI ALIMLARI BAŞLADI

İŞKUR, İş Gücü Uyum Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 2400 geçici işçi alımı yapacaklarını açıkladı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ancak KPSS şartını karşılamayan vatandaşlar için bir alım fırsatı olarak bilinen bu program kapsamında 2400 işçi alımı için detaylar da oluşturuldu. Yapılan açıklamada 2400 kişilik alımın 6 ilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çeşitli illerde gerçekleştirilecek olan alımlar ile birlikte kamu hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

İŞKUR ALIM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

KPSS'siz yapılan işçi alımında başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar, başvuru yapacak vatandaş tarafından merak edilirken, adaylar, başvurularını internet üzerinden, e-Devlet sistemi aracılığıyla tamamlayabileceği belirtilmiş bulunuyor. Bunun için İŞKUR’un resmi sitesine yönlendirilen vatandaşlar, süreci kolayca takip edebilecek.

İŞKUR PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada ilk etapta 6 ilde alım yapılacağı ifade edildi.

• Bolu

• Şırnak

• Çanakkale

• Siirt

• Amasya

• İstanbul’da geçici personel ihtiyaçlarının olduğu belirtilmiş bulunuyor.

İŞKUR BAŞVURUSU YAPMA

Başvurular için ISKUR'un "http://esube.iskur.gov.tr/" adresini ziyaret edip, işlemleri tamamlamanın, başvuru için yeterli olacağı biliniyor. Burada giriş yapıldıktan sonra, üst menüdeki "ONLINE İŞLEMLER" kısmı seçilmeli ve "İş Arayan" seçeneğine tıklanarak İş Gücü Uyum Programı için başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapan adayların yine aynı sayfa üzerinden başvuru takibi yapması gerekiyor.

İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI NEDİR

İşsiz vatandaşların işsizlikle mücade etmesinin önüne geçilmesi ve yeni istihdam fikirleri ile birlikte niteliklerinin keşfedilmesi amacıyla başlatılan İşgücü Uyum Programı ülke genelinde mlyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.



