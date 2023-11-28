Bir çok şehirde yetişen cennet hurmasının hasatı başladı! Bir tanesi altın değerinde

Konya ili başta olmak üzere ülkemizde bir çok şehirde hasatı yapılan cennet hurması; son dönemde Denizli ilimize ilk sırada geliyor. Denizli son dönem içerisinde cennet hurmasına en çok önem veren kentler arasında yerini aldı. Ülkemizin dört bir yanında yetişen cennet hurmasının hasatı ise oldukça değerli. Cennet hurmasının bir tanesi bile altın değerinde. Vatandaşlar bir tane bile tüketse, tüm mikroplara veda edebiliyor.





CENNET HURMASI FİYATLARI

Cennet hurmasına son günler içersinde talep oldukça fazla. Hem yaş hem kuru şekilde satılan cennet hurması, vatandaşların pazarlarda bile ulaşabileceği bir ürün haline geldi. Taşken 15 - 20 TL arasında alıcısını bulan cennet hurması, kurutulduğu zaman ise 150 - 200 TL aralığında alıcısını bulabiliyor. Bu noktada işçiliği ve kurutma zahmeti de katılarak fiyatlar yükselişe geçebiliyor.

Cennet hurması üretimi ile son dönemde ön plana çıkan Denizli’nin beş farklı ilçesinde cennet hurması kurutma işlemleri devam ediyor. Üreticiler ise kurutma işlemlerinin bir hayli zor olduğunu, kesinlikle haşerattan ve araç trafiğinden bu kurutma işleminin uzak şekilde yapılması gerektiğini aktarıyor.