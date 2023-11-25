Bir düşüyor bir yükseliyor! Meteoroloji'den kafa karıştıran uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin hava durumuyla ilgili resmi bir bildiri, gelecek çarşamba gününe dair duyuruldu.

Bir düşüyor bir yükseliyor! Meteoroloji'den kafa karıştıran uyarı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde önemli bir hava durumu uyarısı yapıldı. Çarşamba gününe yönelik gerçekleştirilen resmi uyarıda, hava olaylarının etkisinin artmasıyla birlikte vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda bilgiler verildi. Meteoroloji, halkı olası meteorolojik etkiler konusunda bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almaları için uyardı. Çeşitli bölgeleri etkileyecek olan hava durumu değişiklikleri, ilgili kurumlar ve yetkililer tarafından yakından takip edilerek kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, hava koşullarına karşı dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerini almak, vatandaşlara önerilen temel önlemler arasında yer almaktadır.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününe ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak hava sıcaklıklarıyla karşılaşılacağını belirtti. 21 - 27 Kasım 2023 tarihleri arasındaki haftalık hava tahmininde, hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörüldü. 

Bu durum, ülke genelinde hava koşullarında bir değişimin habercisi olarak dikkat çekiyor. Halkın, özellikle bu artışın etkili olacağı bölgelerde gerekli önlemleri alması ve hava durumu değişikliklerine karşı bilinçli hareket etmesi önem arz ediyor.

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