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Bir kez yiyen kendini durduramayacak! Elmalı rulo pasta tarifi davet sofralarının vazgeçilmezi olacak

Bu tarifi denedikten sonra bir daha başka tatlı yemeyeceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 20:07
Bir kez yiyen kendini durduramayacak! Elmalı rulo pasta tarifi davet sofralarının vazgeçilmezi olacak

Çayın yanına tatlı arıyorsanız bu haber tam size göre! Rulo pasta tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RULO PASTA TARİFİ

Çay saatinizin yanında tatlı tarifleri denemeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Rulo pasta yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 kilogram elma, 1 tatlı kaşığı tarçın. Hamur için 4 tane yumurta, bir tutam tuz, 150 gram şeker, 150 gram un, 10 gram kabartma tozu, 40 gram ayçiçek yağı, 1 paket vanilya, 40 gram süt, çikolata kaplama için 70 gram sütlü çikolata, 70 gram bitter çikolata, 25 gram ayçiçek yağı, 30 gram fındık. İlk olarak elmalar soyulur ve kabukları rendelenir. 

rulo pasta tarifi

Eğer elmalarınız tatlıysa limon suyu ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak iç harca şeker eklenebilir. Tarçın ve elma karıştırıldıktan sonra iyice karıştırılır. Hamur için yumurtalar çırpılır ve şeker ve tuz eklenir. Hafif ve kabarık kıvam olana kadar çırpılır. Daha sonra yağ ve süt eklenir ve karıştırılır. Un, vanilya, kabartma tozu eklenir ve iyice karıştırılır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisine elma dolgusu yayılır ve hafifçe bastırılır. Hamur karışımı elma karışımının üstüne dökülür ve düzeltilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 25-30 dakika pişirilir ve kahverengi renge dönene kadar pişirilir. 

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