Bitlis semalarında mercek (lentiküler) bulutlar göze çarptı

Vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti

Bitlis’te gökyüzünde oluşan sıra dışı bulutlar, vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle mercek (lentiküler) bulutlar, kısa sürede merak konusu olurken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken bölgedeki doğal yapının bu tür atmosferik olaylara zemin hazırladığı dikkat çekti. İzleyenler bulutların oluşturduğu görüntüyü etkileyici ve nadir bir doğa olayı olarak nitelendirdi.

Doğa gözlemcisinden açıklama

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’in muhteşem vadileri ve dağlık alanları üzerinde zaman zaman dikkat çekici atmosferik oluşumlara tanıklık ettiklerini belirterek, "Nemrut Kalderası ve Süphan Dağı gibi yüksek ve engebeli alanların üzerinde yer yer mercek bulutları oluşabiliyor. Bu bulutlar gökyüzünde oldukça etkileyici manzaralar meydana getiriyor" dedi.

Dr. Önen, halk arasında bu bulutların ‘mercek’ ya da ‘UFO görünümlü bulut’ olarak adlandırıldığını ifade ederek, "Biz de bu doğa olaylarını kaçırmıyoruz. Hayranlıkla izliyor ve görüntülüyoruz. Bitlis’in doğal yapısı bu tür atmosferik oluşumlar için çok elverişli" şeklinde konuştu.

Bitlis semalarında mercek bulutlar böyle görüntülendi