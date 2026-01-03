DOLAR
Bitlis'te Kar Motoru Trafikte Hayati Rol Üstleniyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün kar motoru, karlı ve buzlu yollarda kısa sürede müdahale ederek kırsal bölgelerdeki trafik aksaklıklarını önlüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 00:48
Trafik Şube Müdürlüğü kış tedbirleriyle vatandaşlara hızlı ve güvenli hizmet sunuyor

Bitlis'te etkili olan zorlu kış şartları zaman zaman ulaşımı aksatsa da, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki kar motoru, araç ulaşımının güçleştiği güzergâhlarda önemli görev üstleniyor. Ekipler, ulaşımın güçleştiği noktalarda hızlı müdahale ile vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Bitlis Valiliği açıklamasında, kar motoru sayesinde trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, yolda mahsur kalma olayları ve acil müdahale gerektiren durumlarda kar motoru, zaman kaybını önleyerek hayati bir rol oynuyor. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik ve pratik çözümleri hizmetlerine dahil etmeye devam ediyor. Kar motoru uygulamasıyla birlikte, kış şartlarında da kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığı sürdürülüyor" denildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kış şartlarında da kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

