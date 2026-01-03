Bitlis'te Kar Motoru Trafikte Hayati Rol Üstleniyor

Trafik Şube Müdürlüğü kış tedbirleriyle vatandaşlara hızlı ve güvenli hizmet sunuyor

Bitlis'te etkili olan zorlu kış şartları zaman zaman ulaşımı aksatsa da, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki kar motoru, araç ulaşımının güçleştiği güzergâhlarda önemli görev üstleniyor. Ekipler, ulaşımın güçleştiği noktalarda hızlı müdahale ile vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Bitlis Valiliği açıklamasında, kar motoru sayesinde trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Özellikle kırsal bölgelerde meydana gelen trafik kazaları, yolda mahsur kalma olayları ve acil müdahale gerektiren durumlarda kar motoru, zaman kaybını önleyerek hayati bir rol oynuyor. Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik ve pratik çözümleri hizmetlerine dahil etmeye devam ediyor. Kar motoru uygulamasıyla birlikte, kış şartlarında da kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığı sürdürülüyor" denildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, kış şartlarında da kesintisiz ve etkin trafik hizmeti sunma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN ZORLU KIŞ ŞARTLARI, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMDA ZAMAN ZAMAN AKSAMALARA YOL AÇIYOR.