Kahramanmaraş'ta İtfaiye, Kar Engelini Aşarak İki Kişiyi 500 Metre Taşıdı

Kahramanmaraş'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Fatma D. (45) ve Nurhayat B.T. (13), itfaiyenin 500 metre taşımasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 01:11
Bağ evinde yüksek ateş sonrası yardım çağrısı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağır Tömek mevkiindeki bir bağ evinde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Fatma D. (45) ve Nurhayat B.T. (13), yoğun kar nedeniyle hastaneye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Hareket geçen itfaiye ekipleri, kar nedeniyle araçla bölgeye erişemeyince yaya olarak bağ evine ulaştı. Sağlık durumu kötüleşen iki kişi, ekiplerin sırtlarında yaklaşık 500 metre taşınarak hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Kurtarılan vatandaşlar, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

