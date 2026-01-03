Kahramanmaraş'ta İtfaiye, Kar Engelini Aşarak İki Kişiyi 500 Metre Taşıdı

Bağ evinde yüksek ateş sonrası yardım çağrısı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağır Tömek mevkiindeki bir bağ evinde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Fatma D. (45) ve Nurhayat B.T. (13), yoğun kar nedeniyle hastaneye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Hareket geçen itfaiye ekipleri, kar nedeniyle araçla bölgeye erişemeyince yaya olarak bağ evine ulaştı. Sağlık durumu kötüleşen iki kişi, ekiplerin sırtlarında yaklaşık 500 metre taşınarak hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Kurtarılan vatandaşlar, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

