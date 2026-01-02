DOLAR
Sinop'ta Karla Mücadele Sürüyor: 66 İş Makinesi, 150 Personel 7/24

Sinop İl Özel İdaresi, ulaşımın aksamaması için 66 iş makinesi ve 150 personelle 7/24 karla mücadele yürütüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:32
Sinop'ta karla mücadele sürüyor

İl genelinde ulaşımın kesintisiz sağlanması hedefleniyor

Sinop İl Özel İdaresi, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Karla mücadele kapsamında 66 iş makinesi ve 150 personel, 7/24 sahada görev yapıyor. Ekipler, ana arterler ve köy yollarında ulaşıma açık tutma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Genel Sekreter Yahya Çınkıl, Erfelek Horzum köyünde yol açma çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar temennisinde bulundu. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde il genelinde ulaşımın kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

