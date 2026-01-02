Sinop'ta Karla Mücadele Sürüyor: 66 İş Makinesi, 150 Personel 7/24

Sinop'ta karla mücadele sürüyor

İl genelinde ulaşımın kesintisiz sağlanması hedefleniyor

Sinop İl Özel İdaresi, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Karla mücadele kapsamında 66 iş makinesi ve 150 personel, 7/24 sahada görev yapıyor. Ekipler, ana arterler ve köy yollarında ulaşıma açık tutma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Genel Sekreter Yahya Çınkıl, Erfelek Horzum köyünde yol açma çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar temennisinde bulundu. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde il genelinde ulaşımın kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

SİNOP’TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.