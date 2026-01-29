Bitlis'te Kardeşlerin Şefkat Eli: Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

Güroymak'ın Gölbaşı beldesinde örnek davranış

Mina (13) ve Nisa Okay (11), karne tatilini köylerinde geçirirken, yaban hayvanlarına yönelik örnek bir davranış sergiledi. Aile, kışın zorlu şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğanın farklı noktalarına ekmek, yem ve çeşitli gıdalar bıraktı.

Bölgede kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı belirtilirken, aile bu küçük desteğin yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine katkı sunmasını hedefledi.

Mehmet Okay, çocuklarına küçük yaşlardan itibaren doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştığını belirterek, "Kış aylarında yaban hayvanları çok zorlanıyor. Çocuklarımın bu duyarlılığı göstermesi bizi gururlandırdı. Herkes imkânı ölçüsünde doğaya destek olmalı" dedi.

Mina ve Nisa kardeşler ise yaban hayvanlarının aç kalmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

