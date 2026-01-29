Bitlis'te Kardeşlerin Şefkat Eli: Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

Bitlis Güroymak Gölbaşı'nda karne tatilini köyde geçiren Mina (13) ve Nisa (11), babalarıyla kışta yaban hayvanlarına ekmek, yem ve gıda bıraktı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:52
Bitlis'te Kardeşlerin Şefkat Eli: Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

Bitlis'te Kardeşlerin Şefkat Eli: Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

Güroymak'ın Gölbaşı beldesinde örnek davranış

Mina (13) ve Nisa Okay (11), karne tatilini köylerinde geçirirken, yaban hayvanlarına yönelik örnek bir davranış sergiledi. Aile, kışın zorlu şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğanın farklı noktalarına ekmek, yem ve çeşitli gıdalar bıraktı.

Bölgede kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı belirtilirken, aile bu küçük desteğin yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine katkı sunmasını hedefledi.

Mehmet Okay, çocuklarına küçük yaşlardan itibaren doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştığını belirterek, "Kış aylarında yaban hayvanları çok zorlanıyor. Çocuklarımın bu duyarlılığı göstermesi bizi gururlandırdı. Herkes imkânı ölçüsünde doğaya destek olmalı" dedi.

Mina ve Nisa kardeşler ise yaban hayvanlarının aç kalmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI GÖLBAŞI BELDESİNDE, KARNE TATİLİNİ KÖYLERİNDE GEÇİREN İKİ KIZ...

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI GÖLBAŞI BELDESİNDE, KARNE TATİLİNİ KÖYLERİNDE GEÇİREN İKİ KIZ KARDEŞ, YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YİYECEK BIRAKARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNE BAĞLI GÖLBAŞI BELDESİNDE, KARNE TATİLİNİ KÖYLERİNDE GEÇİREN İKİ KIZ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
2
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
3
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
4
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları