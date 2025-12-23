Bitlis'te Mercek (Lentiküler) Bulutlar Gökyüzünü Süsledi

Bitlis’te gökyüzünde oluşan sıra dışı bulutlar, vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle mercek (lentiküler) bulutlar, kısa sürede merak konusu oldu; birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görsel Şölen

Şehirde görülen bu atmosferik oluşumlar, sosyal medyada ve çevrede yoğun ilgi gördü. Bulutların sıra dışı şekilleri, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

Uzman Açıklaması

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’in muhteşem vadileri ve dağlık alanları üzerinde zaman zaman dikkat çekici atmosferik oluşumlara tanıklık ettiklerini belirterek, "Nemrut Kalderası ve Süphan Dağı gibi yüksek ve engebeli alanların üzerinde yer yer mercek bulutları oluşabiliyor. Bu bulutlar gökyüzünde oldukça etkileyici manzaralar meydana getiriyor" dedi.

Dr. Önen, halk arasında bu bulutların ’mercek’ ya da ’UFO görünümlü bulut’ olarak adlandırıldığını ifade ederek, "Biz de bu doğa olaylarını kaçırmıyoruz. Hayranlıkla izliyor ve görüntülüyoruz. Bitlis’in doğal yapısı bu tür atmosferik oluşumlar için çok elverişli" şeklinde konuştu.

