DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,58 0%
BITCOIN
4.661.183,28 -0,39%

Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı

Uşak'taki Blaundos kazılarında Roma ve Bizans dönemine ait fırın, zeytin ve metal işlikleri ortaya çıkarıldı; ana cadde ve anıtsal yapılar inceleniyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:30
Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı

Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı

MEHMET ÇALIK - Uşak'taki Blaundos Antik Kenti kazılarında fırın, zeytin ve metal işliği kalıntılarına ulaşıldı.

Kazı çalışmalarında yeni bulgular

2018'de başlatılan kazılar bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, ana cadde üzerinde yoğunlaştırıldı. Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, haziran ayında başlayan çalışmalarda hızla ilerlediklerini bildirdi.

Söyler, ana caddedeki çalışmalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 iş yeri kalıntısına ulaşıldığını söyledi. Söyler'in ifadesiyle: "Bu seneki kazı çalışmalarında şu ana kadar 3 tane 'işlik' diyebileceğimiz yapılarla karşılaştık."

Buluntular arasında bir işlikte fırın, demir cürufu, ahşap ve mermer eritilmesine ilişkin izler; diğer bir yapıda ise zeytin işliği veya bölgede haşhaş ve susam gibi ürünlerin işlendiğine işaret eden kalıntılar bulundu. Söyler, kazıların ilerlemesiyle daha net bilgilere ulaşılacağını ekledi.

Antik kentin öne çıkan yapıları

Üç tarafı Ulubey Kanyonu ile çevrili olan Blaundos, doğal bir kale görünümü taşıyor. Ziyaretçileri ana girişe yaklaşık 500 metre mesafedeki Roma dönemine ait 9 su kemeri ve 2 bin yıllık anıtsal mezar karşılıyor.

Ana caddedeki kalıntılar arasında tarım ve bereket tanrıçası Demeter'e adanmış 2 bin yıllık tapınak ile şehrin uç kısmında İngiltere'deki Stonehenge'i andıran 3 taş yapı yer alıyor. Söyler, ana caddenin kentin kalbi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Blaundos için milattan sonra 1. yüzyılın imar faaliyetlerinin en güçlü dönem olduğunu belirten Söyler, Bizans döneminde nüfus azalması, depremler ve mimari değişikliklerle caddenin bölünüp küçültüldüğünü; bir kısmının ise işlik ve dükkân olarak şekillendiğini aktardı.

Geçen yıl kentin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınmasıyla birlikte, ana cadde ve çevresinde yoğun bir kazı programı başlatıldı.

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında fırın, zeytin ve metal işliği...

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında fırın, zeytin ve metal işliği kalıntılarına ulaşıldı.

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında fırın, zeytin ve metal işliği...

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kendini gizlemeyi seven en gizemli burçlar! Onları anlamak imkansız
2
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! Başvurular bugün başladı
3
Harran'da 800 Yıllık Baklava Dilimi Desenli Tarihi Ekmek Kalıbı Bulundu
4
Melda As, Kazdağları Bitkileriyle 'Antik Sabunhane 1924'te Doğal Sabun Üretiyor
5
Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı
6
Kültür Yolu Festivali'nde Filistinli Öğrenciler Erzurum Atölyelerini Keşfetti

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi