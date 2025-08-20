Blaundos Antik Kenti'nde Fırın, Zeytin ve Metal İşlikleri Gün Yüzüne Çıktı

MEHMET ÇALIK - Uşak'taki Blaundos Antik Kenti kazılarında fırın, zeytin ve metal işliği kalıntılarına ulaşıldı.

Kazı çalışmalarında yeni bulgular

2018'de başlatılan kazılar bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, ana cadde üzerinde yoğunlaştırıldı. Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, haziran ayında başlayan çalışmalarda hızla ilerlediklerini bildirdi.

Söyler, ana caddedeki çalışmalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 iş yeri kalıntısına ulaşıldığını söyledi. Söyler'in ifadesiyle: "Bu seneki kazı çalışmalarında şu ana kadar 3 tane 'işlik' diyebileceğimiz yapılarla karşılaştık."

Buluntular arasında bir işlikte fırın, demir cürufu, ahşap ve mermer eritilmesine ilişkin izler; diğer bir yapıda ise zeytin işliği veya bölgede haşhaş ve susam gibi ürünlerin işlendiğine işaret eden kalıntılar bulundu. Söyler, kazıların ilerlemesiyle daha net bilgilere ulaşılacağını ekledi.

Antik kentin öne çıkan yapıları

Üç tarafı Ulubey Kanyonu ile çevrili olan Blaundos, doğal bir kale görünümü taşıyor. Ziyaretçileri ana girişe yaklaşık 500 metre mesafedeki Roma dönemine ait 9 su kemeri ve 2 bin yıllık anıtsal mezar karşılıyor.

Ana caddedeki kalıntılar arasında tarım ve bereket tanrıçası Demeter'e adanmış 2 bin yıllık tapınak ile şehrin uç kısmında İngiltere'deki Stonehenge'i andıran 3 taş yapı yer alıyor. Söyler, ana caddenin kentin kalbi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Blaundos için milattan sonra 1. yüzyılın imar faaliyetlerinin en güçlü dönem olduğunu belirten Söyler, Bizans döneminde nüfus azalması, depremler ve mimari değişikliklerle caddenin bölünüp küçültüldüğünü; bir kısmının ise işlik ve dükkân olarak şekillendiğini aktardı.

Geçen yıl kentin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınmasıyla birlikte, ana cadde ve çevresinde yoğun bir kazı programı başlatıldı.

