BMW i8’in Yerini Alacak Hibrit Süper Araba Konsepti Görücüye Çıktı

BMW, i8 modelinin üretimini sonlandırdıktan sonra yerine gelecek yeni hibrit süper araba konseptini görücüye çıkardı. Vision M Next adlı konsept, BMW’nin gelecekteki performans odaklı modellerine ışık tutuyor. Konsept, hem tasarımı hem de teknolojisiyle dikkat çekiyor.







BMW VISION M NEXT TASARIMDA GEÇMİŞTEN İZLER

Vision M Next, BMW’nin geçmişteki ikonik modellerinden esinlenerek tasarlanmış. Ön bölümdeki böbrek ızgaralar, farlar ve hava girişleri, BMW’nin M1 modelini anımsatıyor. Yan bölümdeki kapılar, i8 modelinin kanat kapılarına benziyor. Arka bölümde ise LED stop lambaları, difüzör ve egzoz çıkışları, BMW’nin sportif karakterini yansıtıyor. Konseptin rengi ise turuncu ve gümüş olarak seçilmiş.

BMW VISION M NEXT TEKNOLOJİDE GELECEKTEN ESİNTİLER





Vision M Next, BMW’nin gelecekteki hibrit süper arabasının teknik özelliklerini de ortaya koyuyor. Konsept, dört silindirli turboşarjlı benzinli bir motor ve iki elektrikli motor ile donatılmış. Sistem gücü 600 beygir olarak açıklanmış. Konsept, hem arkadan hem de dört tekerlekten çekişli olarak çalışabiliyor. Konseptin 0-100 km/s hızlanması 3 saniyeden daha kısa sürüyor. Maksimum hızı ise 300 km/s olarak belirtiliyor. Konsept, sadece elektrikli modda 100 km menzile sahip.

BMW VISION M NEXT PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

BMW, Vision M Next konseptinin seri üretime geçip geçmeyeceğini henüz açıklamadı. Ancak konseptin 2024 yılı sonunda piyasaya sürüleceği ve 160 bin dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Konseptin rakipleri arasında Lexus LC500h ve Chevrolet Corvette E-Ray gibi modeller bulunuyor.





Dukec Instagram'da şunları yazdı: "I16, geleceğin klasiğinin tüm tarzına sahipti, ancak yine de tasarımı M1'den ileriye taşıyan yeni dokunuşlar vardı." “12 aydan kısa bir süre içinde arabanın içi ve dışı hazırdı. Önemli olan BMW i8'in kompozit yapısını kullanmaktı. Yakından bakarsanız birkaç ipucu bulacaksınız!”

BMW Vision M Next nedir?



BMW Vision M Next, BMW’nin i8 modelinin yerini alacak yeni hibrit süper araba konseptidir.

BMW Vision M Next ne zaman çıkacak?

BMW Vision M Next konseptinin 2023 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

BMW Vision M Next kaç beygir gücünde?

BMW Vision M Next konsepti, dört silindirli turboşarjlı benzinli bir motor ve iki elektrikli motor ile donatılmış ve sistem gücü 600 beygir olarak açıklanmıştır.

BMW Vision M Next ne kadar hızlı?

BMW Vision M Next konseptinin 0-100 km/s hızlanması 3 saniyeden daha kısa sürüyor. Maksimum hızı ise 300 km/s olarak belirtiliyor.