BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Yeni BMW R 1300 GS: Heyecan Verici Yenilikler ve Üstün Performans



BMW, motosiklet dünyasında çıtayı yükselten yeni R 1300 GS modeli ile karşımızda. Bu motosikleti deneyenler, daha önce motosiklet kullanmadıklarını söyleyecek kadar etkileniyor. BMW R 1300 GS Adventure, heyecan verici motor gücü, üstün güvenlik donanımları ve şık tasarımıyla sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Yirmi yıldan fazla süredir uzun mesafeli motosiklet yolculuklarıyla özdeşleşen yatık çift silindirli boxer motoru, yenilenen R 1300 GS Adventure’da daha da geliştirilmiş durumda.





KOMPAKT VE KONFORLU TASARIM

Yeni nesil çift silindirli boxer motor, R 1300 GS Adventure’ın merkezinde yer alıyor. İlk olarak R 1300 GS modelinde tanıtılan yeni motor tasarımı ve şanzımanın motorun altına yerleştirilmesi, motosikletin daha kompakt bir versiyonunu sunuyor. Bu kompakt tasarım, sürüş deneyimini daha dengeli ve kontrollü hale getiriyor.

Yeni süspansiyon sistemi, montaj alanı açısından önemli iyileştirmelerle birlikte daha yüksek seviyede sertlik sağlayan çelik sac metal ana şasi içeriyor. Eski boru çelik yapının yerini alüminyum borulardan ve preslenmiş parçalardan üretilen alüminyum kafes tipi arka şasi alıyor. Yeni nesil EVO Telelever ve revize edilen arka EVO Paralever, daha fazla gidon hassasiyeti ve sürüş dengesi sağlıyor.

DİNAMİK SÜRÜŞ DENEYİMİ

Yeni Elektronik Dinamik Süspansiyon Ayarı (DSA), amortisör ve yay oranının dinamik olarak uyarlanması ve yük telafisi özelliklerini standart olarak sunarak her türlü zeminde heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor. DSA, yalnızca sürücüyle değil, yolcuyla veya ağır yükle de üst düzey sürüş güvenliği, performans ve konfor sağlıyor.

Yeni R 1300 GS Adventure, sürücünün kişisel tercihlerine uyum sağlayan dört sürüş modu ile dikkat çekiyor. "Rain" ve "Road" modları çoğu yol koşuluna uyum sağlarken, "Eco" modu yakıt tasarrufu sağlıyor. "Enduro" modu ise off-road sürüşü için özel ayarlarla yüksek performans sunuyor. Bu modlar sayesinde, sürücü her türlü yol koşulunda en iyi performansı elde edebiliyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE DONANIMLAR

Opsiyonel olarak sunulan Yeni Otomatik Vites Asistanı (ASA), motosiklet sürüşünü daha kolay ve konforlu hale getiriyor. ASA, vites değiştirme işlemini otomatik hale getirerek sürüş deneyimini iyileştiriyor. Yeni R 1300 GS, standart olarak sunulan LED ışık üniteleri ile maksimum güvenlik sağlıyor. Kısa ve uzun huzme için tek LED ünitesi, gündüz farı ve sinyal lambaları için dört ek LED ünitesi içeriyor. Ek olarak, kaportayla uyumlu iki ekstra düz yardımcı far, yolu benzersiz bir netlikte aydınlatıyor.





KONFORLU VE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Yeni R 1300 GS Adventure, daha iyi erişim ve kullanım için Adaptif Araç Yükseklik Kontrolü sistemi ile donatılabiliyor. Bu sistem, araç yüksekliğini otomatik olarak kullanım koşullarına uygun hale getiriyor. Opsiyonel Sürüş Asistanı, Aktif Cruise Control (ACC), Ön Çarpışma Uyarısı (FCW) ve Şerit Değiştirme Uyarısı bileşenlerinden oluşuyor. Bu gelişmiş donanımlar, sürücünün güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

Ayrıca, yeni alüminyum arka çanta, USB şarj soketleri ve elektrik arayüzü oluşturan entegre manyetik bağlantılar gibi opsiyonel donanımlar da sunuluyor. Bu donanımlar, uzun yolculuklarda sürücünün ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanları karşılıyor.

AKILLI BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE SAKLAMA ALANLARI

Akıllı bağlantı seçenekleri ve su geçirmez saklama alanı ile 30 litre alüminyum yakıt deposu, ön cam ve el koruyucu materyallerle rüzgara ve hava koşullarına karşı etkili koruma sağlıyor. Yakıt deposu, genişliğiyle güven verirken olumsuz hava koşullarına karşı da etkili koruma sunuyor. İki büyük saydam rüzgar deflektörüyle birleşen geniş ön cam, uzun yolculuklarda sessiz ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

BMW R 1300 GS Adventure, yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve gelişmiş teknolojik donanımları ile motosiklet tutkunlarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu motosiklet, hem günlük kullanımlar hem de uzun mesafeli yolculuklar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yeni BMW R 1300 GS ile yolların tadını çıkarın!