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Bodrum'da 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Rüzgarı Esti

Bodrum'da düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, edebiyat dünyasını bir araya getirerek sanat dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 00:47
Bodrum'da 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Rüzgarı Esti

Bodrum'da 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği bu yıl düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen organizasyon, iki gün boyunca edebiyat ve sanatseverleri bir araya getirdi.

Usta Oyuncu Filiz Akın Anısına Düzenlendi

Bu seneki etkinlik, 82 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Filiz Akın'ın anısına gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve sanatçı Zülfü Livaneli katıldı.

Öne Çıkan Gösterimler ve Konserler

Açılış programının ardından, Türkan Şoray'ın yer aldığı bir kısa film gösterimi yapıldı. Etkinlik, Pınar Seli'nin solo performansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konseri ile devam etti. İlk gün, Inspera Fuaye Alanı'nda düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

İkinci Gün: Anmalara ve Konuşmalara Sahne Oldu

İkinci günde, etkinliğin açılış konuşmaları yapıldı ve Filiz Akın'a dair kısa film gösterimi sunuldu. Program, Barış Atay, Evanthia Reboutsika ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuşmalarıyla devam etti. Ayrıca, 'Yılanı Öldürseler' filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Kapanışta Duygu Dolu Anlar

Etkinlik, usta oyuncu Türkan Şoray ve Zülfü Livaneli'nin sohbeti, Tilbe Saran, Nefeli Oikonomou Pantzou ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula'nın katılımıyla devam etti. Kapanış konuşmaları ve aile fotoğrafının çekilmesiyle bu anlamlı organizasyon son buldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği gerçekleştirildi....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, usta oyuncu Türkan Şoray (sağda) ve Zülfü Livaneli'nin (solda) sohbet etti, izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği gerçekleştirildi....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, usta oyuncu Türkan Şoray (sağda) ve Zülfü Livaneli'nin (solda) sohbet etti, izleyenlerin sorularını yanıtladı.

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