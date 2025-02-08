Bodrum'da Deniz Çekildi, Tavşan Adası'ndaki Tarihi Surlar Ortaya Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları, deniz suyunun çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde sık sık gerçekleşen bu doğa olayı, deniz altındaki tarihi kalıntıları yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.

Deniz suyunun azalmasıyla birlikte, milattan önce 4. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası’na kadar uzanan surlar belirginleşiyor. Bölge sakinleri ve tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanında fotoğraf çekmek için akın ediyor.

Arkadaşlarıyla tatile gelen diş hekimi Emin Savaş, muhteşem manzaradan etkilendiğini belirtti. İstanbul'dan Bodrum'a gelen Savaş, "Sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var, inanılmaz bir manzara. Doğa harikası, ülkemizin her yeri muhteşem," dedi.

Bodrum’da yaşayan Müjdat Sungur ise "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil," ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı. Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor. Deniz suyunun çekilip sur duvarlarının ortaya çıkması dron ile havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı. Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor. Deniz suyunun çekilip sur duvarlarının ortaya çıkması dron ile havadan görüntülendi.