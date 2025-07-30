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Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi Coşkusu

Bodrum'da düzenlenen 'Genç Yetenekler Bale Gecesi', genç dansçıların yeteneklerini sergileyerek sanatseverleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 00:46
Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi Coşkusu

Bodrum'da Genç Yetenekler Bale Gecesi Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından ilk kez organize edilen 'Genç Yetenekler Bale Gecesi', sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda eğitim alan genç dansçılar, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sahne alarak yeteneklerini sergiledi. Gecede, klasik baleden modern dansın özgün anlatımlarına kadar uzanan zengin bir repertuvar sunuldu.

DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün Açıklamaları

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, gecede yaptığı konuşmada, bu etkinliğin yalnızca bir sahne gösterimi değil, Türkiye'nin kültür ve sanat geleceğine duydukları inancın bir ifadesi olduğunu dile getirdi. Sağtürk, genç dansçıların hayallerini gerçekleştirdiği bu etkinliğin esas amacının onlara profesyonel sahne deneyimi kazandırmak olduğunu vurguladı.

Özel Koreografiler ve Katılımcılar

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst)'nden sanatçılar ve koreograflardan Alper Marangoz, modern teknik üzerine özel koreografilerle geceye damga vurdu. Ayrıca, Joy Womack, Bolşoy Bale Akademisinden mezun olan ilk Amerikalı kadın ve Rusya'nın önde gelen bale topluluklarında baş dansçı unvanına sahip olarak geceye katıldı.

Geçtiğimiz yıllarda uluslararası prestijli bale yarışmalarında jüri üyeliği yapmış olan Marek Rozycki gibi saygın bale eğitmenleri de bu özel gecede genç yeteneklerin performanslarını izlemek üzere yer aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından "Genç...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından "Genç Yetenekler Bale Gecesi" düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda öğrenim gören genç dansçılar, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde ilk kez düzenlenen gecede sanatseverlerin karşısına çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından "Genç...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından "Genç Yetenekler Bale Gecesi" düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda öğrenim gören genç dansçılar, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde ilk kez düzenlenen gecede sanatseverlerin karşısına çıktı.

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