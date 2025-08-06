Bodrum'da Selçuk Alagöz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz için anlam dolu bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Alagöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Tören Detayları

Cenaze töreni, Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti sonrası yapıldı. Törene, Alagöz'ün yakınları ve sanat dünyasından pek çok kişilik isim katıldı. Sanatçı Nejat Alp ile oyuncu Tarık Papuççuoğlu da törene iştirak edenler arasındaydı.

Tarık Papuççuoğlu, yaptığı açıklamalarda Alagöz ile olan yakın dostluğundan bahsederek, "Birlikte büyüdük, çok güzel anılarımız var. O gerçek bir müzik adamıydı ve müziğe olan sevgisinden asla vazgeçmedi. Nurlar içerisinde yatsın," şeklinde konuştu.

İstanbul Töreni ve Defin Süreci

Cenaze namazının ardından Alagöz'ün cenazesinin Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın bir tören düzenleneceği ve ardından ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bilgisi alındı.

Selçuk Alagöz, önceki gün fenalaşarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada hayatını kaybetmişti. O, Türk müziğine kazandırdığı eserlerle hatırlanacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz'ün cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Merhum müzisyen Alagöz için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz'ün cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Merhum müzisyen Alagöz için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi.