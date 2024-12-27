Bodrum'da Yabancı Uyruklulara Yılbaşı Etkinliği Düzenlendi

Bodrum'da Yılbaşı Coşkusu: Yabancı Uyruklular İçin Özel Etkinlik

Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu yılbaşında yabancı uyrukluları bir araya getiren unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı kokteyli, ilçede yaşayan yabancıların yeni yılı kutlaması için Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde (Trafo) gerçekleştirildi.

Nostaljik Müzik ve Eğlenceli Atmosfer

Etkinlik boyunca nostaljik Türkçe ve yabancı müzikler eşliğinde katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Varillerde yakılan ateş etrafında toplanan konuklar, canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadılar.

Bu özel etkinlik, Bodrum'da yaşayan yabancı uyrukluların birlikteliğini pekiştirdi ve yeni yıla coşkuyla girmelerini sağladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği yapıldı. Nostaljik Türkçe ve yabancı müziklerin çalındığı gecede katılımcılara varillerde yakılan ateş etrafında çeşitli ikramlar yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği yapıldı. Nostaljik Türkçe ve yabancı müziklerin çalındığı gecede katılımcılara varillerde yakılan ateş etrafında çeşitli ikramlar yapıldı.