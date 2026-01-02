DOLAR
Bolu'da Minikler Merdivenleri Kayak Pisti Yaptı

Bolu Kent Meydanı'nda çocuklar, karla dolan merdivenleri şambrel, poşet ve kızaklarla kayıp eğlendi; şehir merkezinde kar 65 santimetreyi geçti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:55
Kent Meydanı'nda kış eğlencesi

Bolu’da Kent Meydanı’nda merdivenleri kayak pistine çeviren çocuklar, şambrellerle kayarak doyasıya eğlendi.

Bolu’da hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı şehir merkezinde 65 santimetreyi geçti. Hafta boyunca 1 Ocak resmi tatil hariç, diğer günlerde Bolu Valiliği tarafından okullar tatil edildi.

Okulların tatil olmasını ve kar yağışını fırsat bilen çocuklar, şehrin birçok noktasını kayak pistine çevirdi. Ellerine şambrel, poşet ve kızaklarını alan minikler, tepe noktalarda kayarak karın keyfini çıkardı. İzzet Baysal Caddesi Kent Meydanı’nda merdivenleri dolduran kar sebebiyle rampayı kayak pisti olarak kullanan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocukların sesi

"Çok eğlendik"

3 gündür şambrellerle kaydıklarını söyleyen Yusuf Talha, "Kayıyoruz. Burayı arkadaşım keşfetmişti. Aradan bir gün geçti. Ben cesaretimi topladım kaymaya başladım. Çok eğlendik. 3 gündür burada kayıyoruz" dedi.

