Hakkari-Van Karayolu Çığ Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı

Hakkari’de iki ayrı çığın düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van karayolu, ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Müdahale ve temizleme çalışmaları

Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından, yolun 7’nci ve 15’inci kilometrelerinde meydana gelen çığlar nedeniyle ulaşım aksadı. Ulaşımın kesilmesi üzerine İl Özel İdaresi ile Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmaları sonucunda yola inen çığ enkazları temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı normale döndü.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Yetkililer, çığ riskinin devam ettiği bölgede sürücülerin dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve yapılan uyarılara mutlaka uymaları gerektiğini belirtti.

