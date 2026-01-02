DOLAR
Çorum Millet Bahçesi Kartpostallık Kar Manzarası

Çorum Millet Bahçesi lapa lapa yağan karla beyaza büründü; okulların tatilini fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar parka akın etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:44
Çorum Millet Bahçesi kartpostallık kar manzarasıyla büyüledi

Havadan görüntüler parkın güzelliğini gözler önüne serdi

Çorum’da lapa lapa yağan karın ardından Millet Bahçesi beyaza büründü. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı, parkı kışın da cazibe merkezi haline getirdi.

Yaz aylarında vatandaşların en sık uğradığı mekanlardan olan Çorum Millet Bahçesi, kar örtüsüyle birlikte ortaya çıkan manzaralarla dikkat çekti. İçerisindeki sosyal tesisleriyle Çorumluların buluşma noktası olan park, ağaçları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları karla kaplanınca görsel bir şölen sundu.

O anlar havadan dron ile görüntülendi ve ortaya çıkan kareler kartpostalları aratmadı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar soluğu parkta aldı.

Çocuklar kar topu oynadı, bazıları karda bisiklet sürdü, kimileri köpekleriyle yürüyüş yaparken, aileler ve gençler de karın tadını çıkararak renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havaya rağmen parka gelenler, hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de şehrin stresinden uzaklaştıklarını belirtti.

Çorum'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Çorum'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

