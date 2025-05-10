Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması Heyecanı

Bolu'da, Türk Dünyası Kültür Buluşması etkinliği düzenlendi. Bu özel organizasyon, Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek ve kültürel kaynaşmayı artırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Etkinlik, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden katılımcılara ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Ankara, Eskişehir, Sakarya ve Karabük'ten gelen öğrenciler de buluşmaya katıldı.

Etkinlikte, ziyaretçilere halk oyunları performansları ve yöresel lezzetler sunuldu. Katılımcılar, kendi kültürlerini tanıtma şansı buldu. Yöresel yemekler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile protokol üyeleri tarafından ikram edildi.

Programın sonunda, düzenlenen kültür, sanat ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bu buluşma, katılımcılar arasında dostluk ve anlayışın artırılmasına katkı sağladı.

Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması etkinliği düzenlendi. Kültürel kaynaşmayı artırmak ve Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan katılımcılar yer aldı.

Bolu'da Türk Dünyası Kültür Buluşması etkinliği düzenlendi. Kültürel kaynaşmayı artırmak ve Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan katılımcılar yer aldı.