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Bolu'daki Kış Manzaraları Havadan Görüntülendi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası oluşan muhteşem kış manzaraları dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:13
Bolu'daki Kış Manzaraları Havadan Görüntülendi

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde büyüleyici bir kış manzarası ortaya çıktı. Dron ile havadan görüntülenen bu olağanüstü manzaralar, bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kentte son 4 gündür aralıklarla devam eden yağışlar sonucunda, Kartalkaya Kayak Merkezi'nin de dahil olduğu Köroğlu Dağları'nda kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Bu durum, kış turizmi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yağışların ardından Sarıalan, Kındıra ve Çaygökpınar yaylaları başta olmak üzere yüksek rakımlı alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bu yayla ve ormanlara hakim olan yeşil ve beyaz tonlar, kışın güzelliklerini bir arada sunarak ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Havadan kaydedilen görüntüler, Bolu'nun doğal zenginliklerini vurgularken, bu kış mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam edeceğe benziyor.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü....

Bolu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Karla kaplanan yaylalar ve ormanlık alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü....

Bolu’nun yüksek kesimlerinde nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Karla kaplanan yaylalar ve ormanlık alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

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