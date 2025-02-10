Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Son dakika müjdesi! Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin borç yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı. Ülke genelinde ekonomik zorluklarla karşılaşan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla alınan bu karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, deprem bölgesindeki mükelleflerin yapılandırma başvurularını daha kolay yapabilmeleri için süreler uzatıldı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar bu fırsattan yararlanabilecek.

Vergi Ödemeleri İçin Yeni Tarihler Belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" ile birlikte, mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda, yapılandırma başvuruları için son tarih 1 Eylül olarak belirlendi. Peşin ödeme dahil birinci taksitin 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit için ise son ödeme tarihi 31 Ekim olarak belirlendi. Takip eden aylarda diğer taksitler de ödenecek.

Yapılandırma sürecinden yararlanmak isteyen mükellefler, il özel idareleri, belediyeler ve diğer alacaklı idarelere de başvuruda bulunabilecekler.