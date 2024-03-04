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Böreklere asıl çıtırlığını veren buymuş! Bu karışım vazgeçilmeziniz olacak

Böreğinizin kıyır kıyır olmasını isteyenler için o özel tarifi paylaşıyoruz. İşin sırrı maden suyu kullanmakta! Maden suyu böreğin hamurunu hem yumuşak hem de çıtır yaparak lezzetini artırıyor.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:20
Böreklere asıl çıtırlığını veren buymuş! Bu karışım vazgeçilmeziniz olacak

Böreğinizin çıtır çıtır olmasını sağlamak için maden suyu ile yapmanız çok önemli. Maden suyu böreğin hamuruna hem nem hem de kıyırlık vererek tadını güzelleştiriyor. 

Maden suyu ile börek yapmanın püf noktası ise şu şekilde:

SU BÖREĞİ TADINDA MADEN SULU BÖREK TARİFİ

Su böreği tadında bir börek yapmak için gerekli malzemeleri saymakla başlayalım.

MALZEMELER

  • 5 tane yufka

SOS İÇİN

  • 2 adet yumurta
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 bardak süt
  • Yarım bardak sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI

  • 200 gr beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet taze soğan

üzeri için ise susam ve çörek otu

O lezzetli çıtırtılı börek için malzemelerimiz bu şekilde. Yapım aşaması ise şu şekilde:

maden sulu börek tarifi

ÇITIR ÇITIR BÖREK NASIL YAPILIR? MADEN SULU BÖREK TARİFİ

  • Öncelikle sos için gerekli malzemeleri bir kasede iyice çırpalım. 
  • Ardından yufkaların yarısını tepsiye yağlayarak serelim ve hafifçe kıvıralım. 
  • Üzerine iç harcımızı eşit şekilde yayalım. Diğer yufkaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirelim ve çatal veya bıçak ile hamura hava alması için delikler açalım. 
  • Sosumuzu tepsiye gezdirelim. 
  • Böreğimizi 1 saat kadar dinlendirdikten sonra 200° ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirelim.

Böreğinizin piştikten sonra bozulmaması için ilk olarak oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Sonra hava geçirmeyecek bir kabın içine koyup buzdolabına kaldırın. Böreğinizin tadını tekrar çıkarmak istediğinizde ısıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Buzdolabında tuttuğunuz böreği ister mikrodalgada ister fırında ısıtın. Böreğinizi uzun süreli muhafaza etmek için ise dilimleyip dondurucuya atın. Dondurucudan aldığınızda oda sıcaklığında bekletin veya fırında kızartın.

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