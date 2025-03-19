Bursa'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Bursa'da, öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izleyerek Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini keşfetti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:11
Bursa'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Bursa'da 'Ufkun Ötesinde' Belgeseli Öğrencilerle Buluştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeseli gösterime girdi. Belgesel, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen bu önemli projeyi gençlerle buluşturdu.

TOFAŞ Fen Lisesi’nden Yoğun İlgi

TOFAŞ Fen Lisesi Uzay ve Havacılık Öğrenci Topluluğu üyeleri, öğretmenlerinin gözetiminde belgeseli izledi. 9. sınıf öğrencisi Ceylin Kartal, belgeseli izlemenin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Ne kadar zorlu hazırlık sürecine tabi tutulduklarının farkına vardık. Çok güzel bir belgesel. Çok hoşuma gitti," dedi.

Havacılık Merakına İlham Verdi

Bir diğer 9. sınıf öğrencisi Abdullah Oğuz Keçeci, bu belgeseli izlemenin havacılık merakına büyük bir motivasyon sağladığını ifade etti. Okulun fizik öğretmeni Özcan Çelik ise belgeselin öğrenciler için bilgilendirici, ufuk açıcı ve ilham verici olduğunu vurguladı; "Ülkemizin uzay alanında yaptığı atılımların öğrencilerimize tanıtılması, onlara hedefler belirlemelerinde yardımcı olacaktır," dedi.

Bursa'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde"...

Bursa'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi. TOFAŞ Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Oğuz Keçeci, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bursa'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde"...

Bursa'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi. TOFAŞ Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Oğuz Keçeci, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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