Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk bilim insanlarını ülkeye geri çekmek amacıyla özel bir program başlattı. Yurtdışında önemli çalışmalara imza atmış bilim insanlarını Türkiye'ye davet eden bu program kapsamında, katılımcılara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek.

TÜBİTAK tarafından yürütülen program, stratejik araştırma alanlarında görev yapacak ve Türkiye'nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, yetkili araştırma altyapıları, kamu araştırma enstitüleri, Ar-Ge veya tasarım merkezleri gibi çeşitli kurumlarda çalışmak isteyen bilim insanlarına kapılarını açıyor. Bu programla Türk bilim insanları, yurtdışında edindikleri deneyim ve bilgi birikimini ülkelerine geri getirerek, yerli bilim ve teknolojiye katkı sağlama fırsatı bulacaklar.





Programa başvuru yapacak adayların doktora derecesine sahip olmaları gerekiyor. Bu nitelikli bilim insanlarını Türkiye'ye çekmek amacıyla düzenlenen programın yanı sıra, katılımcılara teşvik ödemeleri de yapılacak. 130 bin TL'lik temel maaşın yanı sıra, proje teklifinin kalitesi ve bilim insanının deneyimine göre belirlenecek ek teşvik ödemeleri, araştırmacıları daha da teşvik edecek. Bu programın, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yetenekli insanları ülkeye çekme ve kendi bünyesinde yetiştirme hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.